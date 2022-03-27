Оператор получил тяжелое ранение в ногу. Под обстрел вражеских "градов" в Киевской области он попал, когда снимал сюжет, сообщает 24 канал.

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Сейчас Александр в госпитале в удовлетворительном состоянии, но чтобы стать на ноги в прямом смысле, нужно дорогое лечение и реабилитация. Мы, его самые близкие друзья, сделаем максимально все, чтобы он снова был в строю, однако без вашей помощи не обойтись,

– говорят друзья Александра.

Они просят помочь собрать деньги на лечение. Пригодятся даже несколько гривен.

Реквизиты Александра Навроцкого и его отца для помощи:

Навроцкий Александр Леонидович:

Монобанк 4441 1144 6480 9506

Навроцкий Леонид Иванович (отец):

Приватбанк 4149 6293 5341 0988