Оператор отримав важке поранення у ногу. Під обстріл ворожих "Градів" на Київщині він потрапив, коли знімав сюжет, повідомляє 24 канал.

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Зараз Олександр у госпіталі в задовільному стані, але, щоб стати на ноги в прямому сенсі, потрібне дороге лікування й реабілітація. Ми, його найближчі друзі, зробимо максимально все, аби він знову був у строю, однак без вашої допомоги не обійтися,

– кажуть друзі Олександра.

Вони просять допомогти зібрати гроші на лікування. У пригоді стануть навіть кілька гривень.

Реквізити Олександра Навроцького та його батька для допомоги:

Навроцький Олександр Леонідович:

Монобанк 4441 1144 6480 9506

Навроцький Леонід Іванович (батько):

Приватбанк 4149 6293 5341 0988

Поранення Олександра Навроцького: дивіться відео