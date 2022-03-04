В частности, в Москве и в Новосибирске. Они были запланированы на декабрь 2022 года.

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Об отмененных выступлениях он сообщил на своей странице в инстаграме. Следующую публикацию он выставил на фоне надписи "Киев" при въезде в украинскую столицу.

Это можно трактовать по-разному. Возможно, известный исполнитель наконец-то прямо выступает против войны России с Украиной.

Позиция Rammstein

Ранее солист группы прямо или косвенно симпатизировал Кремлю или его захватнической внешней политике.

Хотя Линдеманн может казаться пророссийским исполнителем, открыто официальные российские власти он не поддерживал.



Отменены концерты в России / Скриншот из инстаграма



Rammstein в Киеве / Скриншот из инстаграма