Зокрема, в Москві та Новосибірську. Вони були заплановані на грудень 2022 року.

Цікаво Як у дні смерті генсеків: у Москві показуватимуть "Лебедине озеро" замість голлівудських фільмів

Про скасовані виступи він повідомив на своїй сторінці в інстаграмі. А наступну публікацію він виставив на тлі напису "Київ" при в'їзді в українську столицю.



Скасовані концерти в Росії / Скриншот з інстаграму



Rammstein в Києві / Скриншот з інстаграму

Доповнюємо...

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!