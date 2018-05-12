Фронтовой карнавал: как праздновали День победы в оккупированном Крыму

В аннексированном Крыму 9 мая люди массово переодевались в военную форму. Праздновали победу в "Великой Отечественной войне", о Второй мировой не вспоминали.

Переодевание в военную форму в Крыму приобрело безумный размах. Сделать солдатом можно было хоть большого, хоть маленького, и мальчика, и девочку – форма продавалась повсюду.

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Даже военная символика на любой вкус: шоколадное оружие, марципановые символы и шампанское за победу.

Симферополь

Шоколадные диды

Шоколадный набор на 9 мая,стоимостью 650 рублей pic.twitter.com/2JizWz2heP — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 1 травня 2018 р.

Площади пестрели георгиевскими лентами. Они были размещены на столбах, на одежде и даже на животных. Только сказать, что означает эта лента может не каждый.

Отмечать в Крыму начали заранее, почти неделю ни дня без праздника. В крупнейших городах Крыма состоялась российская акция "Бессмертный полк", крымчане вышли, как предполагается, с портретами своих родственников, которые воевали. В Севастополе коммунисты вышли с портретами Сталина и призывами "Со Сталиным вперед".

День победы в Крыму

"Это большой праздник, после Пасхи", – добавила жительница Крыма.

Крымчане полностью были погружены в советскую пропаганду, в которой нет места памяти о Второй мировой войне, поскольку от ее начала Советский Союз поддерживал Гитлера.

Между Советским Союзом и Германией действовали ряд соглашений. Советский Союз осуществлял поставки стратегических материалов в Германию, в то время, когда другие страны участвовали во Второй мировой войне и ввели эмбарго против нацистской Германии для того, чтобы ее ослабить. А Советский Союз нарушал это эмбарго. Были и другие примеры сотрудничества, которое возможно продолжалось бы дальше, если бы Гитлер не напал на Советский Союз,

– рассказал историк Максим Майоров.

Не все крымчане ходили на парад по собственной воле. Например, в крымскотатарском КИПУ на парад заставляли идти всех, обязательно с георгиевской лентой.

В крымскотатарском КИПУ на парад заставляли идти всех

Ветеранов Второй мировой войны на полуострове все меньше, этим людям больше 90 лет. Вместо настоящих участников боевых действий колонны выстраивались из самооборонцев и тех, кто теперь воюет на Донбассе и Сирии.

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