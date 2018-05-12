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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Фронтовий карнавал: як святкували День перемоги в окупованому Криму

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У анексованому Криму 9 травня люди масово переодягалися у військову форму. Святкували перемогу у "Великій Вітчизняній війні", про Другу світову не згадували.

Перевдягання у військову форму в Криму набуло шаленого розмаху. Зробити солдатом можна було хоч великого, хоч маленького, і хлопчика, і дівчинку – форма продавалась всюди.

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Навіть військова символіка на будь-який смак: шоколадна зброя, марципанові символи та шампанське за перемогу.

Площі рясніли георгіївськими стрічками. Вони були розміщені на стовпах, в одязі та навіть на тваринах. Тільки сказати, що означає ця стрічка може не кожен.

Відзначати в Криму почали заздалегідь, майже тиждень ані дня без свята. У найбільших містах Криму відбулася російська акція "Безсмертний полк", кримчани вийшли, як передбачається, з портретами своїх родичів, які воювали. У Севастополі комуністи вийшли з портретами Сталіна і закликами "Зі Сталіним вперед".


День перемоги у Криму

"Це найбільше свято, після Великодня", – додала жителька Криму.

Кримчани повністю були занурені в радянську пропаганду, в якій немає місця пам’яті про Другу світову війну, оскільки від її початку Радянський Союз підтримував Гітлера.

Між Радянським Союзом і Німеччиною діяли низка угод. Радянський Союз здійснював постачання стратегічних матеріалів в Німеччину, в той час, коли інші країни брали участь в Другій світовій війні і ввели ембарго проти нацистської Німеччини для того, щоб її послабити. А Радянський Союз порушував – це ембарго. Були і інші приклади співробітництва, яке можливо тривало б далі, якби Гітлер не напав на Радянських Союз,
– розказав історик Максим Майоров.

Не всі кримчани ходила на парад із власної волі. Наприклад, у кримськотатарському КІПУ на парад змушували йти всіх, обов’язково з георгіївською стрічкою.


У кримськотатарському КІПУ на парад змушували йти всіх

Ветеранів Другої світової війни на півострові все менше, цим людям більше 90 років. Замість справжніх учасників бойових дій колони шикувались із самооборонців і тих хто тепер воює на Донбасі і Сирії.

Повний випуск програми "Крим Реалії" дивіться сьогодні на 24 Каналі о 18:00.

Теги: Новини України Україна – Росія Анексія Криму Новини Криму День Перемоги
Джерело: 24 канал
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