Фронтовому парамедику Антону Каю перебило обе ноги: мужчина сам наложил себе турникеты.

Фронтового парамедика Антина Кая тяжело ранили в боях в Ирпене. В частности, взрывом ему перебило обе ноги, но мужчина не растерялся.

Парамедик самостоятельно наложил себе турникеты, чтобы не истечь кровью.

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После этого он стал все снимать на телефон. Видео появилось в открытом доступе.

Добавим, что сейчас Антон Кай в больнице. Кости наиболее поврежденной ноги ему собрали и закрепили специальным аппаратом.

Также известно, что за полчаса до ранения Антон спас офицера-побратима.

Парамедик Антон Кай сам справился с турникетами: смотрите видео

К слову, в ближайшее время в Украину прибудет две профессиональные команды травматологов и реаниматологов из Литвы с полным комплектом оборудования и лекарственных средств.

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