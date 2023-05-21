В сети показали фото 94-летней женщины из села Веселое. Женщина пережила российскую оккупацию, хотя захватчики пытались цинично сделать живой щит из ее дома.

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Как живет 94-летняя бабушка из села Веселое

Российские захватчики, убегая во время наступления ВСУ на Херсон, загнали БТР на огород старушки, чтобы прикрываться мирными жилыми домами. Иронично, что сбежать им все равно не удалось – двигатель заклинило.

Враги во время бегства загнали БТР в ее огород, прикрываясь домами с мирными людьми, отстреливались от ВСУ, которые были уже в Шиловой балке. Но убежать на БТР не удалось – заклинил двигатель. Так и бросили во двор этой бабушки,

– рассказал Махотин

Вражеский БТР так и стоит на ее подворье. Уезжать бабушка отказалась, за ней ухаживают соседи. У нее родственники на Западе Украины, однако они так и не смогли уговорить ее эвакуироваться.

Местные жители рассказывают, что она очень хорошая. А решение о том, что не будет уезжать из своего дома, приняла еще в первый день полномасштабного вторжения.

94-бабушка и российский БТР во дворе: фото Юрия Махотина

К слову, ныне оккупанты прицельно обстреляли жилой дом соседнего поселка Казацкое. Россияне убили 55-летнего мужчину – он получил травмы, несовместимые с жизнью.

Поселки Казацкое и Веселое под постоянными обстрелами врага

Юрий Махотин рассказал, что в прифронтовых поселках Казацкое и Веселое до полномасштабной войны проживало около 6 000 человек, сейчас около 900. Поселки постоянно обстреливают враг, однако многие местные отказываются уезжать. Это ставит под угрозу не только их жизнь, но и жизнь людей, подвозящих им продукты и помощь. Также это значительно усложняет работу ВСУ.

Заметим, что за минувшие сутки, 20 мая, россияне обстреляли Херсонскую область 63 раза, выпустив по региону 314 снарядов из тяжелой артиллерии, танков, БПЛА и авиации. К сожалению, два человека погибли, еще двое получили ранения.