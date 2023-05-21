У мережі показали фото 94-річної жінки з села Веселе. Жінка пережила російську окупацію, хоч загарбники цинічно намагалися зробити живий щит з її будинку.

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Як живе 94-річна бабусі із села Веселе

Російські загарбники, втікаючи під час наступу ЗСУ на Херсон, загнали БТР на город старенької, щоб прикриватися мирними житловими будинками. Іронічно, що втекти їм все одно не вдалося – двигун заклинило.

Вороги під час втечі загнали БТР до її городу, прикриваючись будинками з мирними людьми, відстрілювалися від ЗСУ, які були вже в Шиловій балці. Але втекти на БТР не вдалося – заклинив двигун. Так і кинули на подвір'ї цієї бабусі,

– розповів Махотин

Ворожий БТР так і стоїть на її подвір'ї. Виїжджати бабуся відмовилася, її доглядають сусіди. Вона має родичів на Заході України, проте вони так і не змогли умовити її евакуюватися.

Місцеві жителі розповідають, що вона дуже хороша. А рішення про те, що не буде виїжджати зі своєї домівки, прийняла ще у перший день повномасштабного вторгнення.

94-бабуся та російський БТР у дворі: фото Юрія Махотина

До слова, нині окупанти прицільно обстріляли житловий будинок сусіднього селища Козацьке. Росіяни вбили 55-річного чоловіка – він зазнав травм, несумісних з життям.

Селища Козацьке та Веселе під постійними обстрілами ворога

Юрій Махотин розповів, що у прифронтових селищах Козацьке та Веселе до повномасштабної війни проживало близько 6 000 людей, наразі близько 900. Селища постійно обстрілює ворог, проте багато місцевих відмовляються виїжджати. Це ставить під загрозу не лише їхні життя, а й життя людей, які підвозять їм продукти та допомогу. Також це значно ускладнює роботу ЗСУ.

Зауважимо, що за минулу добу, 20 травня, росіяни обстріляли Херсонську область 63 рази, випустивши по регіону 314 снарядів з важкої артилерії, танків, БпЛА та авіації. На жаль, двоє людей загинули, ще двоє зазнали поранень.