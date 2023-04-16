Аналитики американского Института изучения войны отмечают, что россияне хотят использовать нашу молодежь для своих целей. Так, они, вероятно, привлекли российскую ФСБ в попытках преследовать молодежь.

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Кремль на временно оккупированных территориях Украины хочет использовать нашу молодежь для правоохранительных и контрпартизанских целей.

Как доказательство ISW напоминает, что директор российского ФСБ Александр Бортников провел совещание "Усовершенствование противодействия терроризму в сфере образования и молодежной среды". Касалось оно и украинской молодежи на временно оккупированных территориях. На встрече был и Герасимов. Участники обсуждали, как реализовать программы "противодействия экстремистским настроениям среди молодежи, в том числе на оккупированных территориях Украины".

Более того, коллаборант Балицкий заявил, что якобы Росмолодежь контролирует развитие масштабной "образовательной" программы "Генерация Юга" в оккупированной части Запорожской области. Деятельность должны проводить в "творческой и патриотической работе".

Российские оккупационные власти, вероятно, продолжат усилия, направленные на молодежь в оккупированной Украине, чтобы расширить социальный контроль на оккупированных территориях,

– заявили в ISW.

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