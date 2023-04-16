Аналітики американського Інституту вивчення війни зазначають, що росіяни хочуть використати нашу молодь для своїх цілей. Так, вони, ймовірно, залучили російську ФСБ у спробах переслідувати молодь.

Дивіться також Воювати відправлять всіх: Путін ухвалив остаточне рішення

До яких дій щодо молоді вдається Росія

Кремль на тимчасово окупованих територіях України хоче використати нашу молодь для правоохоронних і контрпартизанських цілей.

Як доказ ISW пригадує, що директор російського ФСБ Алєксандр Бортніков провів нараду під назвою "вдосконалення протидії тероризму у сфері освіти та молодіжного середовища". Стосувалась вона й української молоді на тимчасово окупованих територіях. На зустрічі був і Герасимов. Учасники обговорювали, як реалізувати програми "протидії екстремістським настроям серед молоді, в тому числі на окупованих територіях України".

Ба більше, колаборант Балицький заявив, що нібито Росмолодь контролює розвиток масштабної "освітньої" програми "Генерація Півдня" в окупованій частині Запорізької області. Діяльність мають проводити у "творчій та патріотичній роботі".

Російська окупаційна влада, ймовірно, продовжить зусилля, спрямовані на молодь в окупованій Україні, щоб розширити соціальний контроль на окупованих територіях,

– заявили в ISW.

Путін хоче залучити окупантів на виборах