Об этом сообщил корреспондент 24 Каналу из Запорожья. По его словам, оккупационная администрация продолжает заниматься имитацией своей деятельности.
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Оккупанты кичатся своим произволом
Россияне продолжают давить на украинцев на оккупированных территориях. Это давление связано с тем, что ФСБ для отчетности о своей работе по советским канонам должно выполнять план по задержанию "украинских шпионов" и противников российской оккупации.
В этот раз спецслужбы задержали 35-летнего жителя Бердянска и заставили его публично "раскаяться".
Я задержан… за размещение проукраинских комментариев в соцсетях… (голос за кадром: "еще"!) В комментариях я поддерживал полк “Азов”,
– сказал на видео растерянный местный.
Впрочем, действительно неизвестно, действительно ли этот человек размещал такие комментарии. Во всяком случае, остается надеяться, что, произнеся нужные ФСБшникам слова, он избежал пыток.
Репортаж о ситуации в Запорожье: смотрите видео
Унаследовав от советской правоохранительной системы потребность "выбивать" из подозреваемых признание в несовершенном преступлении ради доказывания его вины, оккупанты пафосно празднуют проведенную "оперативно-розыскную деятельность", как будто речь идет не совсем не о "комментариях" в соцсетях.
Что еще происходит на оккупированном Приазовье
- Главный российский гауляйтер оккупированной Запорожской области Евгений Балицкий съездил в Симферополь на открытие памятнику Кириллу Стремоусову бывшему херсонскому гауляйтеру, погибшем в "автокатастрофе". Это было довольно символично и могло заставить Балицкого задуматься о том, что его ждет подобная судьба.
- Также на оккупированной территории Россия пытается контролировать информационное пространство, используя фейки про атаку на торговое судно в одесском порту. Даже ООН успела осудить это нападение агрессора, однако пропагандисты на оккупированных территориях утверждают, что на нем был размещен пункт управления морскими дронами.
- Кроме того, российская пропаганда продолжает "проваливаться" на незнании местного контекста. Оккупационные власти пытались попиариться на установке кормушек накануне зимой руками "молодой гвардии", но не учли, что из-за глобального потепления на Приазовье больше нет суровых зим, и даже снег выпадает крайне редко.