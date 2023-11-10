Про це повідомив кореспондент 24 Каналу із Запоріжжя. За його словами, окупаційна адміністрація продовжує займатися імітацією своєї діяльності.

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Окупанти хизуються своїм свавіллям

Окупанти продовжують тиснути на українців на окупованих територіях. Цей тиск пов’язаний із тим, що ФСБ за радянськими канонами для звітності про свою роботу мусить виконувати план із затримання "українських шпигунів" та противників російської окупації.

Цього разу спецслужбісти затримали 35-річного мешканця Бердянська і змусили його публічно "розкаятися".

Я затриманий… за розміщення проукраїнських коментаріїв у соцмережах… (голос за кадром: "єщьо"!) В коментарях я підтримував полк “Азов”,

– сказав на відео розгублений місцевий.

Втім, насправді невідомо, чи дійсно ця людина розміщувала такі коментарі. В усякому разі, лишається сподіватись, що сказавши потрібні ФСБшникам слова, він уникнув тортур.

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Успадкувавши від радянської правоохоронної системи потребу "вибивати" з підозрюваних зізнання в нескоєному злочині задля доведення його провини, окупанти пафосно святкують проведену "оперативно-розшукову діяльність", так ніби йдеться не зовсім не про "коментарі" в соцмережах.

Що ще відбувається на окупованому Приазов’ї