По требованию начальника управления образования, директора школ передали данные детей. Например, имя, фамилию, отчество, дату рождения и номер мобильного телефона всех учащихся до 17 лет.

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Нарушение права на частную жизнь

Правозащитник Александр Седов подчеркнул, что это нарушение права на частную жизнь. Ученики не обязаны предоставлять эту информацию.

Это нарушение права на частную, семейную жизнь,

– сказал Седов.

Юрист считает, что это необходимо для того, чтобы отслеживать перемещения людей, их звонки.

"Например, можно собрать информацию о том, кто непосредственно принимал участие в любой акции по номерам мобильных телефонов участников. И в дальнейшем привлекать к ответственности по действующему российскому законодательству", – добавил правозащитник.

Детям в Крыму дают оружие

В оккупированном Джанкое развернули очередной лагерь по подготовке будущих "Боевых отрядов Путина". Их тренируют и дают в руки оружие.

Таким образом школьники проводят летние каникулы.