На вимогу "начальника управління освіти", директори шкіл передали дані дітей. Наприклад, ім'я, прізвище, по батькові, дату народження та номер мобільного телефону всіх учнів до 17 років.

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Порушення права на приватне життя

Правозахисник Олександр Сєдов наголосив, що це порушення права на приватне життя. Учні не зобов'язані надавати цю інформацію.

Це порушення права на приватне, сімейне життя,

– сказав Сєдов.

Юрист вважає, що це необхідно для того, щоб відстежувати переміщення людей, їхні дзвінки.

"Наприклад, можна зібрати інформацію про те, хто безпосередньо брав участь в будь-якій акції за номерами мобільних телефонів учасників. І в подальшому притягувати до відповідальності за чинним російським законодавством", – додав правозахисник.

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