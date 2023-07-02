Такое мнение 24 Каналу озвучил генерал-майор СБУ в запасе Виктор Ягун. По его словам, Пригожина убьют несмотря на все гарантии безопасности, которые ему обещали.
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Пригожин нажил себе врагов
Виктор Ягун предположил, что Пригожин знает очень много тайн российских властей. В частности, как сообщают некоторые источники, владельцу ЧВК "Вагнера" известно об активах диктатора Владимира Путина.
Пригожина однозначно уберут. Он не нужен сейчас. Но продолжается момент передачи всех полномочий и информации, меняется конечный бенефициар. Когда все завершится, несмотря на все гарантии, которые давались Пригожину, думаю, его уберут,
– убежден он.
Генерал-майор СБУ в запасе подчеркнул, что сейчас Пригожин пытается залечь на дно. Однако сейчас даже ближайшее окружение недовольно действиями главаря зэков.
Ягун о ликвидации Пригожина: смотрите видео
Судьба ЧВК "Вагнера"
По всей России сняли вывески и надписи о вагнеровцах, однако пункты вербовки работают на территории страны-агрессорки. Для Кремля очень важна такая структура как ЧВК "Вагнера", которая воевала в Африке, Сирии.
Структура под видом ЧВК, которая никогда не была ЧВК, что признал сам Путин, очень нужна России. Они не могут от нее просто так избавиться, к ним уже обратились некоторые представители африканских стран. Могут сменить дирижера, но оркестр должен остаться. Какое будет название – не имеет значения,
– считает Ягун.
ФСБ получила приказ уничтожить Пригожина
- Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов сообщил, что российские спецслужбы получили задачу уничтожить главаря вагнеровцев. По его словам, ФСБ потребуется определенное время, чтобы разработать подходящие подходы и достичь этапа, когда они будут готовы к масштабной операции.
- Кроме того, Буданов подтвердил, что украинская военная разведка давно знала о намерениях совершить подобные действия внутри России. Мятеж Пригожина длился буквально 2 дня, поэтому каких-либо серьезных изменений на фронте не произошло.
- Стоит отметить, что ранее уже была информация о том, что Пригожина могут ликвидировать в Беларуси. В частности, экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус посоветовал ему "находиться подальше от открытых окон" в новом месте в Беларуси.
- Многолетняя экспертка по вопросам России Джилл Догерти также предположила, что Пригожина могут убить в Беларуси. Она убеждена, что Путин не простит мятежника.