Какие фейки распространяет Россия

О так называемой российской операции "Майдан-3" СБУ сообщила в феврале. Было известно, что в марте – мае ФСБшники активизируются, чтобы посеять среди украинцев панику.

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Хорошо, что наши спецслужбы умеют опережать действия врага, но мы все должны быть начеку. В роли контрпропаганды приведу несколько наиболее распространенных фейков, которые россияне уже раскручивают.

1. Мобилизация: "мажоры тусуются, а ты иди воевать за чиновников"

В сети уже есть дорогие ролики, которыми Россия пытается сорвать мобилизацию. Хочу сказать, что наши воины борются не за государство, а за страну. За всех нас, за культуру, идентичность и демократические ценности. А насчет мажоров, то изгои (читайте уклонисты) были всегда. Но на них ориентироваться точно не стоит.

В ряды ВСУ стали люди из разных кругов. Сегодня это айтишники, менеджеры, студенты, а еще депутаты и предприниматели. Мобилизация необходима не для государства, а для сохранения целостности страны.

2. "Россия хочет захватить Харьков и Сумы"

Скажу удивительную вещь: Россия хочет захватить всю Украину. Однако на этот раз, по сообщениям Центра противодействия дезинформации, враг усиливает свои информационные сети на фоне обстрелов этих областей. Больше обстрелов, больше фейков – больше паники и людей, которые начнут говорить о переговорах с Россией.

Верю, что в приграничье сейчас сложно. Знаю, что Харькову сильно достается. Но единственный выход – отвечать сторицей.

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3. "Международной поддержки не будет"

Год действительно сложный на фоне выборов во многих странах. Но месседж о том, что нас бросят зарубежные партнеры – это российская дезинформация. Чем больше украинцы будут верить в это, тем больше людей будут думать о переговорах.

США были и есть нашим партнером.

Отношения с Польшей наладятся.

Франция остается одним из лидеров поддержки среди европейских государств.

Великобритания нам подставляет плечо, теперь еще и с мегамощным представителем Украины в Соединенном Королевстве.

Нас не бросят, потому что поражение Украины может стать началом краха демократического мира.

4. "В Украине есть угрозы для свободы слова"

Это мое любимое. Единственные информационные ограничения, которые сейчас действуют, касаются исключительно военной цензуры и безопасности граждан. Россия говорила о наступлении на свободу слова, когда закрыли Вконтакте и Одноклассники. Россия говорила о наступлении на свободу слова, когда закрывали медведчуковские каналы. Теперь российские сети распространяют фейк о новом наступлении на свободу слова.

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Все из-за того, что мы хотим бороться с теми каналами, которые анонимно подыгрывают врагу. Всегда акцентирую: свобода слова – это ответственность спикера. Анонимность – это свобода дезинформации.

Вполне вероятно, что ни об одном из этих фейков вы даже не узнаете, если не следите за неверифицированными источниками. Мой совет: доверяйте официальным каналам коммуникации и СМИ, которые годами нарабатывали свою репутацию.

И будем сплоченными. Ведь чем сильнее украинское единство – тем труднее врагу.