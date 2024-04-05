Які фейки поширює Росія

Про так звану російську операцію "Майдан-3" СБУ повідомила в лютому. Було відомо, що у березні – травні ФСБшники активізуються, аби посіяти серед українців паніку.

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Добре, що наші спецслужби вміють випереджати дії ворога, але ми всі маємо бути напоготові. У ролі контрпропаганди наведу кілька найбільш поширених фейків, які росіяни вже розкручують.

1. Мобілізація: "мажори тусуються, а ти йди воювати за чиновників"

У мережі вже є дорогі ролики, якими Росія намагається зірвати мобілізацію. Хочу сказати, що наші воїни борються не за державу, а за країну. За всіх нас, за культуру, ідентичність та демократичні цінності. А щодо мажорів, то ізгої (читайте ухилянти) були завжди. Але на них орієнтуватися точно не варто.

До лав ЗСУ стали люди з різних кіл. Сьогодні це айтішники, менеджери, студенти, а ще депутати та підприємці. Мобілізація необхідна не для держави, а для збереження цілісності країни.

2. "Росія хоче захопити Харків та Суми"

Скажу приголомшливу річ: Росія хоче захопити всю Україну. Однак цього разу, за повідомленнями Центру протидії дезінформації, ворог посилює свої інформаційні мережі на тлі обстрілів цих областей. Більше обстрілів, більше фейків – більше паніки та людей, які почнуть говорити про перемовини з Росією.

Вірю, що в прикордонні зараз складно. Знаю, що Харкову сильно дістається. Але єдиний вихід – відповідати сторицею.

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3. "Міжнародної підтримки не буде"

Рік дійсно складний на тлі виборів у багатьох країнах. Але меседж про те, що нас кинуть закордонні партнери — це російська дезінформація. Чим більше українці віритимуть у це, тим більше людей будуть думати про перемовини.

США були та є нашим партнером.

Відносини з Польщею налагодяться.

Франція залишається одним із лідерів підтримки серед європейських держав.

Велика Британія нам підставляє плече, тепер іще й з мегапотужним представником України в Сполученому Королівстві.

Нас не кинуть, бо поразка України може стати початком краху демократичного світу.

4. "В Україні є загрози для свободи слова"

Це моє улюблене. Єдині інформаційні обмеження, які зараз діють, стосуються виключно військової цензури та безпеки громадян. Росія говорила про наступ на свободу слова, коли закрили Вконтакте та Однокласники. Росія говорила про наступ на свободу слова, коли закривали медведчуківські канали. Тепер російські мережі поширюють фейк про новий наступ на свободу слова.

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Усе через те, що ми хочемо боротися з тими каналами, які анонімно підіграють ворогу. Завжди акцентую: свобода слова – це відповідальність спікера. Анонімність – це свобода дезінформації.

Цілком імовірно, що про жоден із цих фейків ви навіть не дізнаєтеся, якщо не стежите за неверифікованими джерелами. Моя порада: довіряйте офіційним каналам комунікації та ЗМІ, які роками напрацьовували свою репутацію.

І будьмо згуртовані. Адже чим сильніша українська єдність – тим важче ворогу.