Росія одним махом скасувала те, що працювало 14 років

13 членів Радбезу підтримали продовження мандату комісії, Росія наклала вето, а Китай утримався від голосування.

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Мандат комісії закінчується 30 квітня. Припинення роботи комісії не означає скасування санкцій проти Північної Кореї. Однак після закінчення мандату група експертів не подаватиме Радбезу регулярні звіти про виконання чи невиконання країнами ООН санкцій, а також про спроби Пхеньяна обійти запроваджені обмеження.

Тобто санкції нібито є, але як вони працюють та впливають – ніхто не знає. Західні представники, звичайно, почали обурюватися, зокрема, представник США Роберт Вуд.

"Чому член Ради безпеки не проголосував за продовження мандату? Чому член Ради безпеки ООН вчинив так після того, як мандат одноголосно продовжувався до цього протягом 14 років? – ставив він питання і сам на них відповідав, – Якщо подивитися на доповіді цієї групи експертів з КНДР, відповідь очевидна: з минулого року група експертів почала повідомляти про грубі порушення Росією резолюцій Ради безпеки ООН щодо санкцій проти КНДР, а також про наполегливі спроби КНДР обійти санкції в межах російської юрисдикції".

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Прекрасна аргументація! Але це половина відповіді. Можна скільки завгодно ставити один одному питання з очевидним фіналом. Робити круглі очі, дивуватися підступності росіян. Можна ще збирати круглі столи, конференції, поговорити про це, пообурюватися. Сходити на фуршет. Заплатити модераторам дискусії якихось грантових грошей. Спокійно лягти спати з відчуттям, що світ ще на один крок став справедливішим.

Від розмов на Заході вже нудить, потрібні дії

Я розділяю західні цінності, але мене дратує небажання носіїв їх захищати. Мене відверто бісять розмови на задану тему тоді, коли треба діяти.

На Заході, наприклад, помітили, як змінилися за останній місяць зведення від Повітряних сил ЗСУ? І що там з лютого вже вказуються збиті балістичні північнокорейські ракети KN-23?

Демократії показують свою слабкість і неадекватність моменту – ось що мене бісить найбільше. Всі ці вмовляння на далекобійні німецькі ракети, літаки-винищувачі наштовхуються на панічний страх деяких союзників перед Владіміром Путіним. Нині зовнішня політика таких партнерів перетворилася на мистецтво приховати свій страх за словами про загальносвітову турботу.

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Не треба боятися. Треба тиснути. Не треба розмірковувати з позиції жертви. Треба демонструвати силу. Не треба керуватися тим, що там подумає Путін (тим більше ви цього ніколи не дізнаєтеся і, таким чином живите, в штучному світі власних фантазій, бо думаєте, що знаєте про що думає Путін). Треба діяти так, щоб результат можна було побачити. Не треба покусувати. Треба бити.