Об этом рассказал основатель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев в своем твиттере.

Важно Оккупанты активно стягивают военную технику на Донбасс: ОБСЕ заметила танки

По его словам, к этому причастны сотрудники российского ФСБ.

Именно ФСБ засекретила поезда, перевозящие военную технику, но это дало некоторые плюсы нам. Теперь, если мы пробиваем вагон по его номеру через базу РЖД и видим лишь предварительный, "гражданский" рейс, мы понимаем: "Ага, мы попали в цель, значит этот поезд сейчас везет военную технику",

– подчеркнул он.

Он добавил, что военные пользуются обычными гражданскими вагонами и платформами. Значительная часть техники выступает за габариты платформ.

Военная техника России: смотрите видео

Оккупанты стягивали технику на Донбасс

В октябре – ноябре 2021 года международные наблюдатели фиксировали скопление техники оккупантов на Донбассе. К примеру:

17 ноября международные наблюдатели зафиксировали 30 танков и гаубицу оккупантов возле населенного пункта Покровка Донецкой области. Вся техника расположена за линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения.

А ранее наблюдатели ОБСЕ сообщили о десятках единиц военной техники на оккупированной территории Донбасса. Говорилось про танки, "Грады", минометы, гаубицы и пушки, которые оккупанты разместили в Луганской и Донецкой области.

В то же время по состоянию на начало января 2022 года наблюдатели ОБСЕ зафиксировали рост активности боевиков на Донбассе. Оккупанты вывели из мест хранения более 150 единиц техники на территории Луганщины и Донетчины.

Полный текст публикации Руслана Левиева:

ФСБ засекретило поезда, перевозившие военную технику, но это дало нам некоторые плюсы. Теперь, если мы пробиваем вагон по его номеру через базу РЖД и видим лишь предварительный, "гражданский" рейс, мы понимаем: "Ага, мы попали в точку, значит, этот поезд сейчас везет военную технику".