Про це розповів засновник Conflict Intelligence Team Руслан Левієв у своєму твітері.

Важливо Окупанти активно стягують військову техніку на Донбас: ОБСЄ помітила танки

За його словами, до цього причетні співробітники російського ФСБ.

Саме ФСБ засекретила поїзди, що перевозять військову техніку, але це дало деякі плюси нам. Тепер, якщо ми пробиваємо вагон за його номером через базу РЖД і бачимо лише попередній, "цивільний" рейс, ми розуміємо: "Ага, ми потрапили у ціль, значить цей потяг зараз везе військову техніку",

– наголосив він.

Він додав, що військові користуються звичайними цивільними вагонами та платформами. Значна частина техніки виступає за габарити платформ.

Військова техніка Росії: дивіться відео

Окупанти стягували техніку на Донбас

У жовтні – листопаді 2021 року міжнародні спостерігачі фіксували скупчення техніки окупантів на Донбасі. До прикладу:

17 листопада міжнародні спостерігачі зафіксували 30 танків і гаубицю окупантів біля населеного пункту Покровка Донецької області. Уся техніка розташована за лініями відведення, але поза виділеними місцями зберігання озброєння.

А раніше спостерігачі ОБСЄ повідомили про десятки одиниць військової техніки на окупованій території Донбасу. Мовилося про танки, "Гради", міномети, гаубиці та гармати, які розмістили окупанти в Луганській і Донецькій області.

Водночас станом на початок січня 2022 року спостерігачі ОБСЄ зафіксували зростання активності бойовиків на Донбасі. Окупанти вивели з місць зберігання понад 150 одиниць техніки на території Луганщини та Донеччини.

Повний текст публікації Руслана Левієва:

ФСБ засекретило поїзди, що перевозили військову техніку, але це дало нам деякі плюси. Тепер, якщо ми пробиваємо вагон за його номером через базу РЖД і бачимо лише попередній, "цивільний" рейс, ми розуміємо: "Ага, ми потрапили в крапку, отже, цей потяг зараз везе військову техніку".