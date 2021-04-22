ФСБ задержала в Крыму "шпиона": заявляют, что работал на Украину
В Севастополе оккупанты задержали парня, которого подозревают в шпионаже. Ему вменяют слив Украине данных о Черноморском флоте.
Источник:ТАСС
Как отмечают оккупанты, утечка информации могла якобы навредить России. Парня задержали 22 апреля и уже отправили под арест.
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Задержание "шпиона" в Севастополе
Россиянин якобы собирал секретные данные о Черноморском флоте для военной разведки Украины. В отношении него возбуждено дело о государственной измене.
В спецслужбе добавили, что оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются. Пока фигурант находится в статусе подозреваемого.
ФСБ вместе с сообщением о задержании опубликовало видеоролик. На смонтированных кадрах видно, как парня забирают из подъезда, ведут к автобусу и привозят в зал суда. На кадрах – молодой парень, примерно 25 лет, не противится, а ведет себя спокойно.
Задержание "украинского шпиона" в Севастополе: смотрите видео
Задержанного арестовали на два месяца. По статье о государственной измене парню может светить лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.
"Шпионаж" в Крыму: предыдущие обвинения оккупантов
- 21 апреля подконтрольный оккупационным властям суд в Крыму вынес приговор военному ВСУ Евгению Добринскому.
- Его обвинили в якобы незаконном пересечении государственной границы России и контрабанде наркотических средств.
- На самом же деле, как выяснили в ВСУ, его в мае 2020 года похитили с боевой позиции на админгранице с Крымом.
- Пенсионерку из Севастополя Галину Довгополую в марте 2021 года признали виновной в государственной измене. Ей назначили 12 лет исправительной колонии общего режима.
- Она якобы передавала украинской разведке секретные сведения о Черноморском флоте.
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