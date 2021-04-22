В Севастополе оккупанты задержали парня, которого подозревают в шпионаже. Ему вменяют слив Украине данных о Черноморском флоте.

Как отмечают оккупанты, утечка информации могла якобы навредить России. Парня задержали 22 апреля и уже отправили под арест.

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Задержание "шпиона" в Севастополе

Россиянин якобы собирал секретные данные о Черноморском флоте для военной разведки Украины. В отношении него возбуждено дело о государственной измене.

В спецслужбе добавили, что оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются. Пока фигурант находится в статусе подозреваемого.

ФСБ вместе с сообщением о задержании опубликовало видеоролик. На смонтированных кадрах видно, как парня забирают из подъезда, ведут к автобусу и привозят в зал суда. На кадрах – молодой парень, примерно 25 лет, не противится, а ведет себя спокойно.

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Задержанного арестовали на два месяца. По статье о государственной измене парню может светить лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.

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