ФСБ затримала в Криму "шпигуна": заявляють, що працював на Україну
У Севастополі окупанти затримали хлопця, якого підозрюють у шпіонажі. Йому закидають злив Україні даних про Чорноморських флот.
Джерело:ТАСС
Як зазначають окупанти, витік інформації міг нібито нашкодити Росії. Хлопця затримали 22 квітня і вже відправили під арешт.
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Затримання "шпигуна" у Севастополі
Росіянин нібито збирав секретні дані про Чорноморський флот для військової розвідки України. Щодо нього порушено справу про державну зраду.
У спецслужбі додали, що оперативно-розшукові заходи та слідчі дії тривають. Поки фігурант перебуває у статусі підозрюваного.
ФСБ разом із дописом про затримання опублікувало відеоролик. На змонтованих кадрах видно, як хлопця забирають із під'їзду, ведуть до автобуса і привозять до зали суду. На кадрах – молодих хлопець, приблизно 25 років, не опирається, а поводиться спокійно.
Затримання "українського шпигуна" у Севастополі: дивіться відео
Затриманого заарештували на два місяці. За статтею про державну зраду хлопцю може світити позбавлення волі на термін від 12 до 20 років.
"Шпіонаж" у Криму: попередні звинувачення окупантів
- 21 квітня підконтрольний окупаційній владі суд у Криму виніс вирок військовому ЗСУ Євгенію Добринському.
- Його звинуватили у начебто незаконному перетині державного кордону Росії та контрабанду наркотичних засобів.
- Насправді ж, як з'ясували у ЗСУ, його у травні 2020 року викрали з бойової позиції на адмінмежі з Кримом.
- Пенсіонерку з Севастополя Галину Довгополу у березні 2021 року визнали винною у державній зраді. Їй призначили 12 років виправної колонії загального режиму.
- Вона начебто передавала українській розвідці секретні відомості про Чорноморський флот.
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