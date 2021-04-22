У Севастополі окупанти затримали хлопця, якого підозрюють у шпіонажі. Йому закидають злив Україні даних про Чорноморських флот.

Як зазначають окупанти, витік інформації міг нібито нашкодити Росії. Хлопця затримали 22 квітня і вже відправили під арешт.

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Росіянин нібито збирав секретні дані про Чорноморський флот для військової розвідки України. Щодо нього порушено справу про державну зраду.

У спецслужбі додали, що оперативно-розшукові заходи та слідчі дії тривають. Поки фігурант перебуває у статусі підозрюваного.

ФСБ разом із дописом про затримання опублікувало відеоролик. На змонтованих кадрах видно, як хлопця забирають із під'їзду, ведуть до автобуса і привозять до зали суду. На кадрах – молодих хлопець, приблизно 25 років, не опирається, а поводиться спокійно.

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Затриманого заарештували на два місяці. За статтею про державну зраду хлопцю може світити позбавлення волі на термін від 12 до 20 років.

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