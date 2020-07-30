ФСБ задержала моряка Черноморского флота: подозревают в шпионаже в пользу Украины – видео
В оккупированном Севастополе ФСБ задержала военнослужащего Черноморского флота России. Его обвиняют в шпионаже на украинские спецслужбы.
Военного задержали по подозрению в государственной измене. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ.
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В чем ФСБ обвиняет моряка
- Российские спецслужбы утверждают, что военнослужащий будто бы собирал и передавал в Главное управление разведки Министерства обороны Украины информацию, составляющую государственную тайну.
- При этом детали в ФСБ не раскрывают. В Минобороны Украины еще не прокомментировали инцидент.
- Уголовное дело возбуждено по статье 275 Уголовного кодекса России (государственная измена). Суд уже избрал подозреваемому меру пресечения в виде ареста.
Смотрите видео задержания моряка: