В оккупированном Севастополе ФСБ задержала военнослужащего Черноморского флота России. Его обвиняют в шпионаже на украинские спецслужбы.

Военного задержали по подозрению в государственной измене. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ.

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В чем ФСБ обвиняет моряка

Российские спецслужбы утверждают, что военнослужащий будто бы собирал и передавал в Главное управление разведки Министерства обороны Украины информацию, составляющую государственную тайну.

При этом детали в ФСБ не раскрывают. В Минобороны Украины еще не прокомментировали инцидент.

Уголовное дело возбуждено по статье 275 Уголовного кодекса России (государственная измена). Суд уже избрал подозреваемому меру пресечения в виде ареста.

Смотрите видео задержания моряка: