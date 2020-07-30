В окупованому Севастополі ФСБ затримала військовослужбовця Чорноморського флоту Росії. Йому закидають шпигунство на українські спецслужби.

Військового затримали за підозрою у державній зраді. Про це повідомляє пресслужба ФСБ.

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В чому ФСБ звинувачує моряка

Російські спецслужби стверджують, що військовий начебто збирав і передавав у Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформацію, що становить держтаємницю.

При цьому деталі в ФСБ не розкривають. В Міноборони України ще не прокоментували інцидент.

Кримінальна справа відкрита за статтею 275 Кримінального кодексу Росії (державна зрада). Суд вже обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді арешту.

Дивіться відео затримання моряка: