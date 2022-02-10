В ФСБ говорят, что была совместная работа российских и зарубежных правоохранительных органов. Они якобы выяснили, что к организации указанной преступной деятельности причастны участники так называемых сваттинговых интернет-сообществ.
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Одним из "организаторов" назвали 18-летнего украинца
Одним из "организаторов и администраторов" назвали 18-летнего украинца Антона Осипчука, уроженца Волыни.
Молодой человек учится на факультете информационной безопасности Национального технического университета Украины в Киеве.
Антона Осипчука задержала ФСБ / Фото РИА Новости
Сообщения о "минировании" поступали в конце 2021 – начале 2022 года
В ФСБ сообщили, что сообщения о возможных взрывах поступали в конце 2021 и начале 2022 года. Они касались якобы учреждений образования, здравоохранения, органов власти и управления, транспортной инфраструктуры на территориях России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Молдовы, а также оккупированного Донбасса.
Ошибочные террористические угрозы распространяются преступниками с целью дестабилизации обстановки в России и сопредельных государствах, вымогательства денежных средств и хулиганских побуждений,
– объяснили в ФСБ.
В ТАСС обнародовали видео задержания "диверсантов"
Информагентство ТАСС обнародовало видео задержания "диверсантов". На кадрах парни уверяют, что они простые "ученики", однако сразу признаются, что они совершали минирование.
Я использовал соцсети, в частности телеграм, а также почту. Я считал, что действие анонимно, но меня задержали правоохранительные органы. За содеянное жалею и обещаю больше этого не делать,
– сказал один из задержанных.
Еще один парень рассказывает, что получал "заказ" на минирование школ. В шаблоны он просто вписывал номер.
Смотрите видео задержания / Видео ТАСС:
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