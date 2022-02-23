По данным СМИ страны-оккупантки, задержанные – граждане России. Они якобы планировали совершить теракт в православном храме, расположенном в поселке городского типа Аэрофлотский.

Заметьте "Сознательная провокация": украинские пограничники отреагировали на фейк ФСБ об "обстреле"

ФСБ сообщила, что во время обысков у одного из задержанных якобы обнаружили компоненты для создания взрывчатки. Кроме того, якобы нашли символику "Правого сектора".

Заметьте! Страна-оккупант регулярно распространяет фейки об Украине. В частности, о "Правом секторе". По данным специалистов, Россия тратит от 3 до 5 миллиардов долларов на пророссийскую пропаганду.

Россия пыталась дискредитировать СБУ

В декабре 2021 года Россия заявила, что якобы задержала участников "украинской неонацистской группировки".

Спикер СБУ Артем Дехтяренко заявил: страна-оккупант пыталась дискредитировать СБУ.

По данным СБУ, такие действия Москвы являются частью скоординированной информационной операции. Это – часть гибридной войны.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент. Мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор.

Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!