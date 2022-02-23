По данным СМИ страны-оккупантки, задержанные – граждане России. Они якобы планировали совершить теракт в православном храме, расположенном в поселке городского типа Аэрофлотский.
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ФСБ сообщила, что во время обысков у одного из задержанных якобы обнаружили компоненты для создания взрывчатки. Кроме того, якобы нашли символику "Правого сектора".
Россия пыталась дискредитировать СБУ
- В декабре 2021 года Россия заявила, что якобы задержала участников "украинской неонацистской группировки".
- Спикер СБУ Артем Дехтяренко заявил: страна-оккупант пыталась дискредитировать СБУ.
- По данным СБУ, такие действия Москвы являются частью скоординированной информационной операции. Это – часть гибридной войны.