За даними ЗМІ країни-окупантки, затримані – громадяни Росії. Вони начебто планували скоїти теракт у православному храмі, розташовану у селищі міського типу Аерофлотский.

Зауважте "Свідома провокація": українські прикордонники відреагували на фейк ФСБ про "обстріл"

ФСБ повідомила, що під час обшуків в одного з затриманих начебто виявили компоненти для створення вибухівки. Окрім того, нібито знайшли символіку "Правого сектору".

Зауважте! Країна-окупантка регулярно поширює фейки про Україну. Зокрема, про "Правий сектор". За даними фахівців, Росія витрачає від 3 до 5 мільярдів доларів на проросійську пропаганду.

Росія намагалася дискредитувати СБУ

У грудні 2021 року Росія заявила, що начебто затримала учасників "українського неонацистського угруповання".

Речник СБУ Артем Дехтяренко заявив: країна-окупантка намагалася дискредитувати СБУ.

За даними СБУ, такі дії Москви є частиною скоординованої інформаційної операції. Це – частина гібридної війни.

Важливо! Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті. Ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч.

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