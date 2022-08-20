Перед вторжением фсб расширилось в Украине, один из них даже имел доступ к Верховной Раде. Об этом СМИ пишут, ссылаясь на украинских и западных силовиков.

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За фсб были закреплены целые регионы

Из 30 офицеров в 2019 году численность департамента выросла до 160 накануне вторжения в Украину. Более того, за группами фсб были закреплены регионы и сети спящих агентов внутри страны.

Украинские официальные лица анализируют, что наращивание агентуры было ранним предупреждением о том, что россия готовится к нападению.

В издании отмечают, что отделение фсб на протяжении многих лет проводило тайные операции, чтобы проникнуть в украинские институции, заплатить пророссийским политикам и предотвратить выход страны из орбиты москвы.

фсбшники даже обустроили жилье в Киеве

Украинские службы перехватили разговоры, где офицеры фсб расспрашивают у коллег о квартирах и других местах, которые они могут использовать как безопасные дома, резиденции или базы операций.

За несколько дней до нападения информаторам фсб приказали покинуть столицу, но оставить ключи от своих резиденций для прибытия российских оперативников.

Подробнее – перед 24 февраля фсб обустроила жилье в Киеве, – WP: видео