ФСБ завербовала сотрудника Минюста во время его поездок в оккупированный Крым

ФСБ России завербовала работника Министерства юстиции Украины, который неоднократно посещал оккупированный Крым. Суд освободил чиновника от ответственности о государственной измене.

Соответствующее решение Шевченковский районный суд Киева принял 30 июня 2021 года.

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ФСБ хотела собрать информацию о ВСУ

ФСБ России задержала сотрудника Департамента исполнительной службы Министерства юстиции во время его поездки в оккупированный Крым в 2015 году.

Силовики выяснили, что близкий друг украинца имеет российское гражданство и работает приставом в Киевском районном суде Симферополя.

Работнику Минюста предложили сотрудничать со спецслужбами страны-агрессора. За это ему пообещали оформить гражданство России и трудоустроить судебным приставом в Симферополе.

Товарищ украинского гражданина попросил собрать информацию о дислокации военных ВСУ в Херсонской области.

Однако, когда сотрудник Министерства юстиции в 2019 году еще раз прибыл в оккупированный Крым, то сообщил, что не смог раздобыть этой информации.

ФСБ завербовала сотрудника Минюста

Возвращаясь на подконтрольную правительству Украины территорию, его задержала ФСБ России. Путем запугивания и психологического давления силовики привлекли чиновника к сотрудничеству.

Ему поручили собрать информацию об украинских военных и членах "Правого сектора" в Херсонской области.

Однако, работник Минюста добровольно проинформировал контрразведку СБУ о своей связи с представителями спецслужбы страны-агрессора.

Обратите внимание! Мужчине вручили подозрение в подготовке к госизмене.