ФСБ России через шантаж и угрозы вербовала работника Укроборонпрома

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила факты вербовки сразу трех украинцев из Сумской области сотрудниками Федеральной службы безопасности России. Среди них – бывший правоохранитель, учитель и работник предприятия из состава концерна Укроборонпром.

Для вербовки украинцев сотрудники управления ФСБ в Курской области России использовали шантаж, угрозы, а также обещали деньги за "услуги". Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

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Через завербованных враг планировал получить информацию о местах расположения подразделений регионального управления СБУ, дислоцированных в области военных частей Вооруженных сил Украины.

Кроме того, россияне рассчитывали получить информацию о заводе на Сумщине, который занимается производством продукции для оборонной отрасли.

Все трое украинцев, которых пыталась завербовать ФСБ, добровольно пришли и рассказали об этих фактах Службе безопасности Украины.

Сотрудники спецслужбы проводят следственно-оперативные действия в рамках уголовного производства о государственной измене.

Контрразведка СБУ предостерегает, что враг заинтересован в вербовке целого ряда украинских граждан: госслужащих, военных, правоохранительных органов, представителей патриотических организаций и даже рядовых граждан, которые с определенной целью выезжают в Россию.

Трое украинцев рассказали СБУ о вербовке со стороны ФСБ: смотрите видео