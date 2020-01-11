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      ФСБ Росії через шантаж і погрози вербувала працівника Укроборонпрому

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      Одразу троє українців поскаржилися СБУ на спроби вербування з боку ФСБ / фото: СБУ

      Контррозвідка Служби безпеки України викрила факти вербування одразу трьох українців з Сумської області співробітниками Федеральної служби безпеки Росії. Серед них – колишній правоохоронець, вчитель та працівник підприємства зі складу концерну Укроборонпром.

      Для вербування українців працівники управління ФСБ у Курській області Росії використовували шантаж, погрози, а також обіцяли гроші за "послуги". Про це повідомляє Служба безпеки України.

      Цікаво: СБУ розповіла цікаві деталі про затриманого бойовика "самооборони" Криму: фото

      Через завербованих ворог планував отримати інформацію про місця розташування підрозділів регіонального управління СБУ, дислокованих в області військових частин Збройних сил України.

      Крім того, росіяни розраховували отримати інформацію про завод на Сумщині, який займається виробництвом продукції для оборонної галузі.

      Усі троє українців, яких намагалася завербувати ФСБ, добровільно прийшли та розповіли про ці факти Службі безпеки України.

      Співробітники спецслужби проводять слідчо-оперативні дії у межах кримінального провадження про державну зраду.

      Контррозвідка СБУ застерігає, що ворог зацікавлений у вербуванні цілої низки українських громадян: держслужбовців, військових, правоохоронців, представників патріотичних організацій і навіть пересічні громадяни, які з певної мети виїжджають до Росії.

      Троє українців розповіли СБУ про вербування з боку ФСБ: дивіться відео

       

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Україна – Росія СБУ Служба безпеки України ФСБ
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