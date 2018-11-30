ФСБ России попыталась заставить украинского монаха шпионить для РФ: видео

Российские спецслужбы пытались использовать в Украине своих агентов под видом псевдоцерковников. Для этого работники "крымского филиала" ФСБ заставляли черновчанина, который до аннексии Крыма жил на полуострове, совершить государственную измену.

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

По информации украинской спецслужбы, российские силовики заинтересовались мужчиной, потому что он имел открытую проукраинскую позицию. Кроме того, черновчанин был прислужником в одном из монастырей, поэтому россияне решили использовать его по религиозной линии. Разведывательные задачи на территории Украины этот человек должен был выполнять под видом монаха.

Читайте также: Экс-сотрудники СБУ причастны к захвату украинских кораблей в Азовском море

А чтобы мужчина стал более сговорчивым, то продолжатели традиций КГБ по привычке поместили его на принудительное лечение в психиатрическую больницу. Через несколько месяцев мужчине все же удалось освободиться и вернуться на материковую Украину,

– отметили в СБУ.

Кроме того, работники ФСБ России планировали использовать гражданина своей страны для выполнения специальных задач в мусульманской среде на территории РФ и Украины. Для этого человек должен пройти "курс молодого бойца" в образовательных учреждениях религиозной направленности Ближнего Востока или Южной Азии.

После отказа россиянина некоторое время держали под стражей по обвинению в распространении наркотиков, а после повторного предложения конфиденциального сотрудничества мужчина спешно покинул страну. Сейчас этот россиянин надеется получить статус беженца и остаться жить в Украине.