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      ФСБ России попыталась заставить украинского монаха шпионить для РФ: видео

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      ФСБ России попыталась заставить украинского монаха шпионить для РФ
      ФСБ России попыталась заставить украинского монаха шпионить для РФ / Иллюстративное фото

      Российские спецслужбы пытались использовать в Украине своих агентов под видом псевдоцерковников. Для этого работники "крымского филиала" ФСБ заставляли черновчанина, который до аннексии Крыма жил на полуострове, совершить государственную измену.

      Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

      По информации украинской спецслужбы, российские силовики заинтересовались мужчиной, потому что он имел открытую проукраинскую позицию. Кроме того, черновчанин был прислужником в одном из монастырей, поэтому россияне решили использовать его по религиозной линии. Разведывательные задачи на территории Украины этот человек должен был выполнять под видом монаха.

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      А чтобы мужчина стал более сговорчивым, то продолжатели традиций КГБ по привычке поместили его на принудительное лечение в психиатрическую больницу. Через несколько месяцев мужчине все же удалось освободиться и вернуться на материковую Украину,
      – отметили в СБУ.

      Кроме того, работники ФСБ России планировали использовать гражданина своей страны для выполнения специальных задач в мусульманской среде на территории РФ и Украины. Для этого человек должен пройти "курс молодого бойца" в образовательных учреждениях религиозной направленности Ближнего Востока или Южной Азии.

      После отказа россиянина некоторое время держали под стражей по обвинению в распространении наркотиков, а после повторного предложения конфиденциального сотрудничества мужчина спешно покинул страну. Сейчас этот россиянин надеется получить статус беженца и остаться жить в Украине.

       

      Теги: Новости Украины Новости Крыма Новости России Религия Новости Черновцов Аннексия Крыма ФСБ СБУ
      Источник: 24 канал
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