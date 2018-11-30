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      ФСБ Росії спробувала змусити українського ченця шпигувати для РФ: відео

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      ФСБ Росії спробувала змусити українського ченця шпигувати для РФ
      ФСБ Росії спробувала змусити українського ченця шпигувати для РФ / Ілюстративне фото

      Російські спецслужби намагалися використати в Україні своїх агентів під виглядом псевдоцерковників. Для цього працівники "кримської філії" ФСБ змушували чернівчанина, який до анексії Криму мешкав на півострові, вчинити державну зраду.

      Про це повідомляє прес-служба Служби безпеки України.

      За інформацією української спецслужби, російські силовики зацікавилися чоловіком, бо він мав відкриту проукраїнську позицію. Окрім того, чернівчанин був прислужником в одному з монастирів, тож росіяни вирішили використати його за релігійною лінією. Розвідувальні завдання на території України цей чоловік мав виконувати під виглядом ченця.

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      А щоб чоловік став більш зговірливим, то продовжувачі традицій КДБ за звичкою помістили його на примусове лікування до психіатричної лікарні. Через кілька місяців чоловіку все ж вдалося звільнитися та повернутися на материкову Україну,
      – зазначили в СБУ.

      Крім того, працівники ФСБ Росії планували використати громадянина своєї країни для виконання спеціальних завдань у мусульманському середовищі на території РФ та України. Для цього чоловік мав пройти "курс молодого бійця" в освітніх закладах релігійної спрямованості Близького Сходу або Південної Азії.

      Після відмови росіянина певний час тримали під вартою за звинуваченням у розповсюдженні наркотиків, а після повторної пропозиції конфіденційної співпраці чоловік поспіхом покинув країну. Зараз цей росіянин сподівається отримати статус біженця та залишитись жити в Україні.

       

      Теги: Новини України Новини Криму Новини Росії Релігія СБУ ФСБ Анексія Криму Новини Чернівців
      Джерело: 24 канал
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