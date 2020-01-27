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      ФСБ России приостановила следствие против украинских моряков, – Полозов

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      ФСБ РФ приостановила следствие против украинских моряков / ukrinform.ua

      Федеральная служба безопасности России приостановила расследование по делу украинских моряков, которых незаконно захватили вблизи Керченского пролива в ноябре 2018 года.

      Об этом сообщил адвокат освобожденных украинских военных моряков Николай Полозов на своей фейсбук-странице.

      К теме: Как захватывали и возвращали украинские корабли: хронология агрессии России в Керченском проливе

      Сегодня, 27 января, следователь Следственного управления ФСБ сообщил о принятом процессуальное решение о приостановлении предварительного следствия по делу военных украинских моряков,
      – рассказал адвокат.

      Он добавил, что пока не знает оснований и мотивов принятого процессуального решения. Они будут известны после того, как защита моряков получит копию постановления следствия.

       

      Заметим, срок предварительного следствия по делу украинских моряков закончился 25 января.

      Узнайте больше: Что должна сделать Россия после возвращения Украине кораблей: заявление Полозова

      Ранее Полозов подчеркивал, что военные, несмотря на возвращение в Украину, все равно находятся в зоне риска. Поэтому задача адвокатов – добиться прекращения уголовного преследования моряков в России.

      "В любом случае это дело нужно доводить до конца. Сейчас они все равно находятся в зоне риска. Нет гарантии, что завтра российские власти не объявит их в розыск. Если моряки приедут в какую-то страну, и их там могут просто арестовать", – пояснил Полозов.

      Что известно о плене моряков в России?Украинские моряки попали в русский плен 25 ноября 2018 года. Военные корабли ВМС ВСУ законно переходили из порта Одессы в порт Мариуполя, но вблизи Керченского пролива их протаранил пограничный корабль РФ. Тогда россияне захватили в плен всех 24 моряков и 3 украинских корабля. Военных арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все они заявили следствию в РФ, что являются военнопленными.

      Через 10 месяцев плена моряков освободили. Произошло это 7 сентября в рамках обмена пленными между Украиной и Россией по схеме "35 на 35".

      Однако ФСБ РФ продолжало расследование в отношении украинских моряков даже после освобождения их из плена. Следствие было приостановлено только на время, когда шел процесс возвращения Украине захваченных кораблей.

      звільнені з полону українські моряки , прізвища
      Освобожденные из плена украинские моряки / инфографика 24 канала

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Украина – Россия Новости Украины Новости политики Новости России Расследования Конфликт в Азовском море Украинские моряки в плену ФСБ
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