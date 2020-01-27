ФСБ России приостановила следствие против украинских моряков, – Полозов

Федеральная служба безопасности России приостановила расследование по делу украинских моряков, которых незаконно захватили вблизи Керченского пролива в ноябре 2018 года.

Об этом сообщил адвокат освобожденных украинских военных моряков Николай Полозов на своей фейсбук-странице.

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Сегодня, 27 января, следователь Следственного управления ФСБ сообщил о принятом процессуальное решение о приостановлении предварительного следствия по делу военных украинских моряков,

– рассказал адвокат.

Он добавил, что пока не знает оснований и мотивов принятого процессуального решения. Они будут известны после того, как защита моряков получит копию постановления следствия.

Заметим, срок предварительного следствия по делу украинских моряков закончился 25 января.

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Ранее Полозов подчеркивал, что военные, несмотря на возвращение в Украину, все равно находятся в зоне риска. Поэтому задача адвокатов – добиться прекращения уголовного преследования моряков в России.

"В любом случае это дело нужно доводить до конца. Сейчас они все равно находятся в зоне риска. Нет гарантии, что завтра российские власти не объявит их в розыск. Если моряки приедут в какую-то страну, и их там могут просто арестовать", – пояснил Полозов.

Что известно о плене моряков в России?Украинские моряки попали в русский плен 25 ноября 2018 года. Военные корабли ВМС ВСУ законно переходили из порта Одессы в порт Мариуполя, но вблизи Керченского пролива их протаранил пограничный корабль РФ. Тогда россияне захватили в плен всех 24 моряков и 3 украинских корабля. Военных арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все они заявили следствию в РФ, что являются военнопленными.



Через 10 месяцев плена моряков освободили. Произошло это 7 сентября в рамках обмена пленными между Украиной и Россией по схеме "35 на 35".



Однако ФСБ РФ продолжало расследование в отношении украинских моряков даже после освобождения их из плена. Следствие было приостановлено только на время, когда шел процесс возвращения Украине захваченных кораблей.



Освобожденные из плена украинские моряки / инфографика 24 канала