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      ФСБ Росії призупинила слідство проти українських моряків, – Полозов

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      ФСБ РФ призупинила слідство проти українських моряків / ukrinform.ua

      Федеральна служба безпеки Росії призупинила розслідування у справі українських моряків, яких незаконно захопили поблизу Керченської протоки в листопаді 2018 року.

      Про це повідомив адвокат звільнених українських військових моряків Микола Полозов на своїй фейсбук-сторінці. 

      До теми: Як захоплювали та повертали українські кораблі: хронологія агресії Росії у Керченській протоці

      Сьогодні, 27 січня, слідчий Слідчого управління ФСБ сповістив про прийняте процесуальне рішення щодо призупинення попереднього слідства у справі військових українських моряків,
      – розповів адвокат.

      Він додав, що наразі не знає підстав і мотивіві прийнятого процесуального рішення. Вони будуть відомі після того, як захист моряків отримає копію постанови слідства.

       

      Зауважимо, термін попереднього слідства у справі українських моряків закінчився 25 січня.

      Дізнайтеся більше: Що має зробити Росія після повернення Україні кораблів: заява Полозова

      Раніше Полозов наголошував, що військові, попри повернення в Україну, все одно перебувають у зоні ризику. Тому завдання адвокатів – домогтися припинення кримінального переслідування моряків у Росії.

      "У будь-якому випадку цю справу потрібно доводити до кінця. Зараз вони все одно перебувають у зоні ризику. Немає гарантії, що завтра російська влада не оголосить їх у розшук. Якщо моряки приїдуть в якусь країну, їх там можуть просто заарештувати", – пояснив Полозов.

      Що відомо про полон моряків у Росії?Українські моряки потрапили у російський полон 25 листопада 2018 року. Військові кораблі ВМС ЗСУ законно переходили з порту Одеси до порту Маріуполя, але поблизу Керченської протоки їх протаранив прикордонний корабель РФ. Тоді російські силовики захопили у полон усіх 24 моряків і 3 українські кораблі. Згодом їх арештували та вивезли до московських СІЗО. Усі вони заявили слідству в Росії, що є військовополоненими.

      Через 10 місяців полону моряків звільнили. Сталося це 7 вересня 2019 року під час обміну полоненими між Україною і Росією за схемою "35 на 35". 

      Проте ФСБ РФ продовжувало розслідування щодо українських моряків навіть після звільнення їх з полону. Слідство було призупинено лише на час, коли тривав процес повернення Україні захоплених кораблів.

      звільнені з полону українські моряки , прізвища
      Звільнені з полону українські моряки / інфографіка 24 каналу

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Україна – Росія ФСБ Українські моряки в полоні Конфлікт в Азовському морі Розслідування
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