Що має зробити Росія після повернення Україні кораблів: заява Полозова

Росія майже виконала 2 пункти Міжнародного трибуналу ООН, адже повернула Україні захоплених біля Керченської протоки моряків та повертає кораблі. Останнім кроком у цій історії має стати закриття кримінальної справи в РФ проти наших військових.

Адвокат звільнених українських військових моряків Микола Полозов у своєму фейсбуці нагадав, що Міжнародний трибунал ООН з морського права виніс рішення по Керченському інциденту ще 25 травня 2019 року.

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У пункті 124 наказу ООН були три основні вимоги:

Росія має негайно повернути Україні два малих броньованих артилерійських катери "Нікополь", "Бердянськ" та рейдовий буксир "Яни-Капу".

Кремль має негайно відпустити в Україну 24 членів екіпажу захоплених військових кораблів.

Україна та Росія зобов'язують утриматися від будь-яких дій, що могли б ускладнити або продовжити спір, який розглядав Трибунал.

Перший пункт Кремль виконав. 7 вересня у Росії змінили запобіжний захід 24 військовополоненим морякам і вони повернулися на Батьківщину. Це сталося в рамках обміну між Україною та Росією.

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Наразі Росія на шляху до виконання другої умови, адже розпочався процес повернення Україні захоплених кораблів.

"Просто зараз кораблі "Бердянськ", "Нікополь" і "Яни-Капу" виводять з Керчі. Після їх передачі Україні, РФ зможе надати звіт трибуналу ООН про виконання двох пунктів травневого наказу", – сказав Полозов.

Згідно з третім пунктом, арбітраж Трибуналу ще повинен розглянути питання імунітету українських військових кораблів і членів їх екіпажів. Тому, російське кримінальне провадження, у якому йдеться про нібито "незаконний перетин кордону групою осіб" (моряками ВМС ЗСУ) є грубим порушенням імунітету українців і безумовно ускладнює справу.

Тому, після повернення в Україну захоплених моряків і їх кораблів, природним і розумним завершенням всієї цієї історії в Росії має бути припинення кримінальної справи проти моряків,

– підсумував Полозов.

Що відомо про повернення захоплених кораблів?16 листопада росЗМІ повідомили, що РФ поверне Україні захоплені військові кораблі до проведення саміту в нормандському форматі, який пройде 9 грудня. Радник президента України Андрій Єрмак підтвердив, що військові кораблі скоро повернуться в Україну. Проте, конкретну дату він не назвав.



Вранці 17 листопада українські військові кораблі покинули окуповану Керч і вийшли у Чорне море. Їх супроводжують кораблі російських прикордонників.



У Чорному морі в районі кримського мису Тарханкут на них чекають буксири "Титан", Гайдамаки" та пошуково-рятувальний корабель "Сапфір".