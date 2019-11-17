17:31
17 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ СЕРБІЯ – УКРАЇНА ВИБУХИ У БАЛАКЛІЇ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Старість в оточенні Пині. Путінське півко
      Вєсті Кремля
      20:02, 16 листопада
      Вєсті.UA. Жир: Що заховав Дубінський під матрацом. Тимошенко здивує Зеленського
      Вєсті.UA
      19:31, 16 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ СЕРБІЯ – УКРАЇНА ВИБУХИ У БАЛАКЛІЇ

      Що має зробити Росія після повернення Україні кораблів: заява Полозова

      915 Читать новость на русском
      Полозов розповів про наступну умову для РФ після повернення кораблів / qha.com.ua

      Росія майже виконала 2 пункти Міжнародного трибуналу ООН, адже повернула Україні захоплених біля Керченської протоки моряків та повертає кораблі. Останнім кроком у цій історії має стати закриття кримінальної справи в РФ проти наших військових.

      Адвокат звільнених українських військових моряків Микола Полозов у своєму фейсбуці нагадав, що Міжнародний трибунал ООН з морського права виніс рішення по Керченському інциденту ще 25 травня 2019 року.

      Важливо: Повернення захоплених на Азові кораблів: у Росії назвали нову дату

      У пункті 124 наказу ООН були три основні вимоги: 

      • Росія має негайно повернути Україні два малих броньованих артилерійських катери "Нікополь", "Бердянськ" та рейдовий буксир "Яни-Капу".
      • Кремль має негайно відпустити в Україну 24 членів екіпажу захоплених військових кораблів.
      • Україна та Росія зобов'язують утриматися від будь-яких дій, що могли б ускладнити або продовжити спір, який розглядав Трибунал.

      Перший пункт Кремль виконав. 7 вересня у Росії змінили запобіжний захід 24 військовополоненим морякам і вони повернулися на Батьківщину. Це сталося в рамках обміну між Україною та Росією.

      Цікаво: Бутусов пояснив, чому повернення захоплених українських кораблів – крок назустріч Росії

      Наразі Росія на шляху до виконання другої умови, адже розпочався процес повернення Україні захоплених кораблів.

      "Просто зараз кораблі "Бердянськ", "Нікополь" і "Яни-Капу" виводять з Керчі. Після їх передачі Україні, РФ зможе надати звіт трибуналу ООН про виконання двох пунктів травневого наказу", – сказав Полозов.

      Згідно з третім пунктом, арбітраж Трибуналу ще повинен розглянути питання імунітету українських військових кораблів і членів їх екіпажів. Тому, російське кримінальне провадження, у якому йдеться про нібито "незаконний перетин кордону групою осіб" (моряками ВМС ЗСУ) є грубим порушенням імунітету українців і безумовно ускладнює справу.

      Тому, після повернення в Україну захоплених моряків і їх кораблів, природним і розумним завершенням всієї цієї історії в Росії має бути припинення кримінальної справи проти моряків,
      – підсумував Полозов.

       

      Що відомо про повернення захоплених кораблів?16 листопада росЗМІ повідомили, що РФ поверне Україні захоплені військові кораблі до проведення саміту в нормандському форматі, який пройде 9 грудня. Радник президента України Андрій Єрмак підтвердив, що військові кораблі скоро повернуться в Україну. Проте, конкретну дату він не назвав.

      Вранці 17 листопада українські військові кораблі покинули окуповану Керч і вийшли у Чорне море. Їх супроводжують кораблі російських прикордонників.

      У Чорному морі в районі кримського мису Тарханкут на них чекають буксири "Титан", Гайдамаки" та пошуково-рятувальний корабель "Сапфір". 

      Зірка "Дизель Шоу" Яна Глущенко показала своє розкішне помешкання: відео
      сьогодні
      6414
      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Україна – Росія Повернення захоплених кораблів ООН Конфлікт в Азовському морі Українські моряки в полоні
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Сербія – Україна: онлайн-трансляція матчу кваліфікації Євро-2020
      сьогодні , 17:00 Сербія – Україна: онлайн-трансляція матчу кваліфікації Євро-2020
      Юрій Семенюк 1296
      Пекло, в якому живуть жінки: як вберегтися від домагань та порушення особистих кордонів
      сьогодні , 16:00 Пекло, в якому живуть жінки: як вберегтися від домагань та порушення особистих кордонів
      Блог Соцмережі 539
      Вища рада правосуддя може знищити судову реформу Зеленського: шокуючі факти
      сьогодні , 14:00 Вища рада правосуддя може знищити судову реформу Зеленського: шокуючі факти
      Роман Маселко 824
      Радикали й брати Росії: хто такі фанати збірної Сербії та що від них чекати
      сьогодні , 12:00 Радикали й брати Росії: хто такі фанати збірної Сербії та що від них чекати
      Михайло Гема 4329
      Пам'ять та відчуття щастя: як з віком не втрати ці два фактора
      сьогодні , 12:00 Пам'ять та відчуття щастя: як з віком не втрати ці два фактора
      Блог Соцмережі 687
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук