Захоплені на Азові кораблі повернуть Україні у ніч на 17 листопада

Росія поверне Україні захоплені біля Керченської протоки військові кораблі у ніч на 17 листопада. За суднами "Бердянськ", "Нікополь" та "Яни Капу" вже відправили спецтехніку.

Зокрема, Україна відправила по захоплені кораблі буксири "Титан", Гайдамаки" та пошуково-рятувальний корабель "Сапфір", пише "Думская".

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Усі ці судна вже вийшли з портів Южного, Чорноморська та Одеси. Водночас росіяни тягнуть кораблі з окупованої Керчі в сторону Одеси.



Україна відправила спецтехніку за захопленими на Азові кораблями

Найімовірніше, передача кораблів пройде у відкритому морі приблизно в 60 милях від Одеси в районі кримського мису Тарханкут.

Який стан в українських суден після обстрілу Росії та річного полону – наразі невідомо.

Під час захоплення катер "Бердянськ" отримав пошкодження, а буксир "Яни Капу" постраждав ще до захоплення, після того як був протаранений російським сторожовим кораблем.

Що треба знати про повернення захоплених кораблів? Росія повинна була віддати Україні захоплені судна ще у травні. Саме тоді Міжнародний трибунал ООН з морського права зобов’язав Росію негайно звільнити 24 полонених українських моряків і захоплені судна "Бердянськ", "Нікополь" та "Яни Капу". Проте цього так і не відбулося.



7 вересня РФ та Україна провели обмін утримуваними, під час якого на Батьківщину повернулися 24 військовополонені моряки. Проте кораблі країна-агресор не віддала.



16 листопада росЗМІ повідомили, що РФ поверне Україні захоплені військові кораблі до проведення саміту в нормандському форматі, який пройде 9 грудня. Проте, країна агресора не збирається повертати особисту зброю українських моряків, рації та частину суднових документів.