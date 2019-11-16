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      Захоплені на Азові кораблі повернуть Україні у ніч на 17 листопада

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      Росія поверне Україні захоплені на Азові кораблі / https://twitter.com/krimrt/

      Росія поверне Україні захоплені біля Керченської протоки військові кораблі у ніч на 17 листопада. За суднами "Бердянськ", "Нікополь" та "Яни Капу" вже відправили спецтехніку.

      Зокрема, Україна відправила по захоплені кораблі буксири "Титан", Гайдамаки" та пошуково-рятувальний корабель "Сапфір", пише "Думская".

      До теми: Росія відзначилась заявою про повернення захоплених на Азові кораблів

      Усі ці судна вже вийшли з портів Южного, Чорноморська та Одеси. Водночас росіяни тягнуть кораблі з окупованої Керчі в сторону Одеси.


      Україна відправила спецтехніку за захопленими на Азові кораблями

      Найімовірніше, передача кораблів пройде у відкритому морі приблизно в 60 милях від Одеси в районі кримського мису Тарханкут.

      Який стан в українських суден після обстрілу Росії та річного полону – наразі невідомо. 

      Під час захоплення катер "Бердянськ" отримав пошкодження, а буксир "Яни Капу" постраждав ще до захоплення, після того як був протаранений російським сторожовим кораблем.

      Що треба знати про повернення захоплених кораблів? Росія повинна була віддати Україні захоплені судна ще у травні. Саме тоді Міжнародний трибунал ООН з морського права зобов’язав Росію негайно звільнити 24 полонених українських моряків і захоплені судна "Бердянськ", "Нікополь" та "Яни Капу". Проте цього так і не відбулося.

      7 вересня РФ та Україна провели обмін утримуваними, під час якого на Батьківщину повернулися 24 військовополонені моряки. Проте кораблі країна-агресор не віддала.

      16 листопада росЗМІ повідомили, що РФ поверне Україні захоплені військові кораблі до проведення саміту в нормандському форматі, який пройде 9 грудня. Проте, країна агресора не збирається повертати особисту зброю українських моряків, рації та частину суднових документів.

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини політики Конфлікт в Азовському морі Водний транспорт Україна – Росія Новини Росії
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