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      Повернення захоплених кораблів: у Зеленського підтвердили завершальний етап

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      Процес повернення захоплених Росією кораблів на завершальному етапі, – радник Зеленського / ТАСС

      Українські військові кораблі, які Росія захопила поблизу Керченської протоки в листопаді 2018 року, справді вже зовсім скоро повернуться в Україну.

      Процес повернення близький до завершення, про це сказав радник президента України Андрій Єрмак, пише "НВ".

      Важливо: Росія відкрила морський фронт агресії проти України, – командувач ВМС Воронченко

      "Процес повернення малих броньованих катерів Бердянськ і Нікополь, а також буксира Яни Капу вже на завершальному етапі", – сказав він.

      Українські кораблі, ймовірно, повернуться в Україну в ніч на 17 листопада, пишуть ЗМІ. Україна відправила по захоплені кораблі буксири "Титан", Гайдамаки" та пошуково-рятувальний корабель "Сапфір". 

      Напередодні росЗМІ повідомили, що РФ поверне Україні захоплені кораблі до проведення саміту в нормандському форматі. Сторони нібито вже обговорюють дату та місце передачі суден. Натомість у Росії заявили, що передача суден жодним чином не пов'язана з зустріччю лідерів Росії, України, Німеччини та Франції.

      Захоплення українських кораблів: що треба знати

      • 25 листопада 2018 року у районі Керченської протоки прикордонний корабель Росії протаранив буксир українських військових. Свій крок у Росії аргументували тим, що нібито судна ВМС неправомірно увійшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і прямували до Керченської протоки.
      • Тоді ж агресор захопив 2 українських кораблі та взяв в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.
      • Проте у травні Міжнародний трибунал ООН з морського права зобов’язав Росію негайно звільнити полонених моряків і захоплені судна "Бердянськ", "Нікополь" та "Яни Капу". Проте цього так і не відбулося.

      Екіпаж захоплених кораблів
      Екіпаж захоплених кораблів / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Офіс Президента Новини Росії Україна – Росія Конфлікт в Азовському морі Водний транспорт
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