Повернення захоплених кораблів: у Зеленського підтвердили завершальний етап

Українські військові кораблі, які Росія захопила поблизу Керченської протоки в листопаді 2018 року, справді вже зовсім скоро повернуться в Україну.

Процес повернення близький до завершення, про це сказав радник президента України Андрій Єрмак, пише "НВ".

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"Процес повернення малих броньованих катерів Бердянськ і Нікополь, а також буксира Яни Капу вже на завершальному етапі", – сказав він.

Українські кораблі, ймовірно, повернуться в Україну в ніч на 17 листопада, пишуть ЗМІ. Україна відправила по захоплені кораблі буксири "Титан", Гайдамаки" та пошуково-рятувальний корабель "Сапфір".

Напередодні росЗМІ повідомили, що РФ поверне Україні захоплені кораблі до проведення саміту в нормандському форматі. Сторони нібито вже обговорюють дату та місце передачі суден. Натомість у Росії заявили, що передача суден жодним чином не пов'язана з зустріччю лідерів Росії, України, Німеччини та Франції.

Захоплення українських кораблів: що треба знати

25 листопада 2018 року у районі Керченської протоки прикордонний корабель Росії протаранив буксир українських військових. Свій крок у Росії аргументували тим, що нібито судна ВМС неправомірно увійшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і прямували до Керченської протоки.

Тоді ж агресор захопив 2 українських кораблі та взяв в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.

Проте у травні Міжнародний трибунал ООН з морського права зобов’язав Росію негайно звільнити полонених моряків і захоплені судна "Бердянськ", "Нікополь" та "Яни Капу". Проте цього так і не відбулося.



Екіпаж захоплених кораблів / Інфографіка 24 каналу

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