Возвращение захваченных кораблей: у Зеленского подтвердили завершающий этап

Украинские военные корабли, которые Россия захватила вблизи Керченского пролива в ноябре 2018 года, уже совсем скоро вернутся в Украину.

Процесс возвращения близок к завершению, об этом сказал советник президента Украины Андрей Ермак, пишет "НВ".

Важно: Россия открыла морской фронт агрессии против Украины, – командующий ВМС Воронченко

"Процесс возвращения малых бронированных катеров Бердянск и Никополь, а также буксира Яны Капу уже на завершающем этапе", – сказал он.

Украинские корабли, вероятно, вернутся в Украину в ночь на 17 ноября, пишут СМИ. Украина отправила по захваченные корабли буксиры "Титан", "Гайдамаки" и поисково-спасательный корабль "Сапфир".

Накануне росСМИ сообщили, что РФ вернет Украине захваченные корабли до проведения саммита в нормандском формате. Стороны якобы уже обсуждают дату и место передачи судов. Однако в России заявили, что передача судов никоим образом не связана со встречей лидеров России, Украины, Германии и Франции.

Захват украинских кораблей: что нужно знать

25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива пограничный корабль России протаранил буксир украинских военных. Свой шаг в России аргументировали тем, что якобы судна ВМС неправомерно вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и направлялись к Керченскому проливу.

Тогда же агрессор захватил 2 украинских корабля и взял в плен 24 украинских моряков. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.

Однако в мае Международный трибунал ООН по морскому праву обязал Россию немедленно освободить пленных моряков и захваченные судна "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу". Однако этого так и не произошло.



Экипаж захваченных кораблей / Инфографика 24 канала

Новость дополняется...