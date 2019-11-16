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      Возвращение захваченных кораблей: у Зеленского подтвердили завершающий этап

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      Процесс возвращения захваченных Россией кораблей на завершающем этапе, – советник Зеленского / ТАСС

      Украинские военные корабли, которые Россия захватила вблизи Керченского пролива в ноябре 2018 года, уже совсем скоро вернутся в Украину.

      Процесс возвращения близок к завершению, об этом сказал советник президента Украины Андрей Ермак, пишет "НВ".

      Важно: Россия открыла морской фронт агрессии против Украины, – командующий ВМС Воронченко

      "Процесс возвращения малых бронированных катеров Бердянск и Никополь, а также буксира Яны Капу уже на завершающем этапе", – сказал он.

      Украинские корабли, вероятно, вернутся в Украину в ночь на 17 ноября, пишут СМИ. Украина отправила по захваченные корабли буксиры "Титан", "Гайдамаки" и поисково-спасательный корабль "Сапфир".

      Накануне росСМИ сообщили, что РФ вернет Украине захваченные корабли до проведения саммита в нормандском формате. Стороны якобы уже обсуждают дату и место передачи судов. Однако в России заявили, что передача судов никоим образом не связана со встречей лидеров России, Украины, Германии и Франции.

      Захват украинских кораблей: что нужно знать

      • 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива пограничный корабль России протаранил буксир украинских военных. Свой шаг в России аргументировали тем, что якобы судна ВМС неправомерно вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и направлялись к Керченскому проливу.
      • Тогда же агрессор захватил 2 украинских корабля и взял в плен 24 украинских моряков. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.
      • Однако в мае Международный трибунал ООН по морскому праву обязал Россию немедленно освободить пленных моряков и захваченные судна "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу". Однако этого так и не произошло.

      Екіпаж захоплених кораблів
      Экипаж захваченных кораблей / Инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Офіс Президента Новости России Украина – Россия Конфликт в Азовском море Водный транспорт
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