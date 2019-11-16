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      Захваченные на Азове корабли вернут Украине в ночь на 17 ноября

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      Россия вернет Украине захваченные у Керченского пролива военные корабли в ночь на 17 ноября. За судами "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" уже отправили спецтехнику.

      В частности, Украина отправила по захваченные корабли буксиры "Титан", "Гайдамаки" и поисково-спасательный корабль "Сапфир", пишет "Думская".

      К теме: Россия отметилась заявлением о возврате захваченных кораблей на Азове

      Все эти суда уже вышли из портов Южного, Черноморска и Одессы. В то же время россияне тянут корабли из оккупированной Керчи в сторону Одессы.


      Украина отправила спецтехнику за захваченными на Азове кораблями

      Вероятнее всего, передача кораблей пройдет в открытом море примерно в 60 милях от Одессы в районе крымского мыса Тарханкут.

      Какое состояние у украинских судов после обстрела России и летнего плена – пока неизвестно.

      Во время захвата катер "Бердянск" получил повреждения, а буксир "Яны Капу" пострадал еще до захвата, после того как был протаранен российским сторожевым кораблем.

      Что нужно знать о возвращении захваченных кораблей?Россия должна была отдать Украине захваченные суда еще в мае. Именно тогда Международный трибунал ООН по морскому праву обязал Россию немедленно освободить 24 пленных украинских моряков и захваченны е судна "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу". Однако этого так и не произошло.

      7 сентября РФ и Украина провели обмен удерживаемыми, во время которого на Родину вернулись 24 военнопленных моряка. Однако корабли страна-агрессор не отдала.

      16 ноября росСМИ сообщили, что РФ вернет Украине захваченные военные корабли до проведения саммита в нормандском формате, который пройдет 9 декабря. Однако, страна агрессора не собирается возвращать личное оружие украинских моряков, рации и часть судовых документов.

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Новости России Водный транспорт Конфликт в Азовском море
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