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      Россия отметилась заявлением о возвращении захваченных на Азове кораблей

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      Россия опровергла заявление о возвращении кораблей до нормандского саммита / rbc.ru

      Россия опровергла заявление о возвращении Украине трех захваченных в Керченском проливе военных кораблей к проведению саммита "нормандской четверки", который состоится 9 декабря.

      В Министерстве иностранных дел РФ сказали, что передача судов никоим образом не связана с встречей лидеров России, Украины, Германии и Франции, передает "Интерфакс-Россия".

      Важная мысль: Россия заинтересована вернуть Украине захваченные в Азове корабли, – Полозов

      Сначала сделанное Киеву предложение все это время не теряло свою актуальность. Они это могут сделать (забрать корабли, – 24 канал) в любой момент,
      – заявили в МИД России.

      При этом, одним из условий России-агрессора Украине является сохранение кораблей, как "вещественных доказательств".

      Накануне росСМИ сообщили, что РФ вернет Украине захваченные в Керченском проливе военные корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" к проведению саммита в нормандском формате. Стороны якобы уже обсуждают дату и место передачи судов. Однако, страна-агрессор не собирается возвращать личное оружие украинских моряков, рации и часть судовых документов.

      Саммит нормандского формата запланирован на 9 декабря и пройдет в Париже. Дату встречи согласовали президент Украины Владимир Зеленский, президент РФ Владимир Путин, лидер Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель.

      Когда Россия должна была отдать Украине захваченные суда?

      Еще в мае. Именно тогда Международный трибунал ООН по морскому праву обязал Россию немедленно освободить 24 пленных украинских моряков и захваченные судна "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу". Однако этого так и не произошло, а 25 июня стало известно, что украинские судна исчезли из акватории стоянки "Генмол" в оккупированной Керчи, где находились последние месяцы.

      7 сентября РФ и Украина провели обмен удерживаемыми, во время которого на Родину вернулись 24 военнопленных моряка. Однако корабли страна-агрессор не отдала.

      захоплені українські кораблі
      Экипаж захваченных кораблей/ Инфографика 24 канала

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Украина – Россия Конфликт в Азовском море Водный транспорт Нормандский формат
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