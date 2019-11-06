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      Россия заинтересована вернуть Украине захваченные в Азове корабли, – Полозов

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      Россия заинтересована вернуть захваченные украинские корабли
      Россия заинтересована вернуть захваченные украинские корабли / Вікіпедія

      Россия заинтересована в возвращении Украине трех военных кораблей, которые были захвачены вместе с моряками в ноябре 2018 года возле Керченского пролива.

      Сложности с возвратом судов связаны с их техническим состоянием, пояснил адвокат освобожденных украинских военных моряков Николай Полозов в эфире "Радио Свобода".

      Важно: В России назвали позорные условия возвращения захваченных украинских кораблей

      Украинские корабли после захвата не эксплуатировались несколько месяцев. Кроме того, катер "Бердянск" пострадал в результате обстрела россиян. Поэтому, техники пограничной службы не были уверены в плавучести этих судов и боялись, "что просто не смогут их физически передать".

      Однако, по данным Полозова, принципиальная договоренность о возвращении кораблей Украине была достигнута. Следовательно, после ремонта кораблей Россия может отдать их.

      Насколько мне известно, какой-то комплекс ремонтных работ осуществлялся. Поэтому думаю, что как только будет достигнуто удовлетворительное состояние их плавучести, чтобы их можно было передать – их, скорее всего, передадут,
      – сказал Полозов.

      Сейчас вопросом возвращения захваченных кораблей с украинской стороны занимается помощник президента Зеленского Андрей Ермак, с российской – вице-премьер Дмитрий Козак.

      Что говорят в России о возвращении кораблей? Международный трибунал ООН по морскому праву еще в мае обязал РФ немедленно освободить 24 пленных украинских моряков и захваченные судна "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу". Однако Россия этого так и не сделала.

      7 сентября РФ и Украина провели обмен пленниками, во время которого на Родину вернулись 24 военнопленных моряка. Однако, корабли страна-агрессор не отдала.

      Поэтому украинский МИД направил России ноту с требованием отдать корабли ВМС ВСУ. В ответ россияне заявили, что сделают это только после того, как Украина признает, что российская агрессия в Керченском проливе якобы была ответом на "провокацию украинской власти".

      blog_ava
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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Конфликт в Азовском море Украина – Россия Водный транспорт
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