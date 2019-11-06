Росія зацікавлена повернути Україні захоплені на Азові кораблі, – Полозов

Росія зацікавлена у поверненні Україні трьох військових кораблів, що були захоплені разом з моряками в листопаді 2018 року біля Керченської протоки.

Складнощі з поверненням суден пов'язані з їх технічним станом, пояснив адвокат звільнених українських військових моряків Микола Полозов в ефірі "Радіо Свобода".

Важливо: У Росії назвали ганебні умови повернення захоплених українських кораблів

Українські кораблі після захоплення не експлуатувалися кілька місяців. Окрім того, катер "Бердянськ" постраждав унаслідок обстрілу росіян. Тому, техніки прикордонної служби не були впевнені у плавучості цих суден і боялися, "що просто не зможуть їх фізично передати".

Проте, за даними Полозова, принципова домовленість про повернення кораблів Україні була досягнута. Відтак, після ремонту кораблів Росія може віддати їх.

Наскільки мені відомо, якийсь комплекс ремонтних робіт здійснювався. Тому думаю, що тільки-но буде досягнутий задовільний стан їхньої плавучості, щоб їх можна було передати – їх, швидше за все, передадуть,

– сказав Полозов.

Наразі питанням повернення захоплених кораблів з української сторони займається помічник президента Зеленського Андрій Єрмак, з російської – віцепрем’єр Дмитро Козак.

Що кажуть у Росії про повернення кораблів? Міжнародний трибунал ООН з морського права ще у травні зобов’язав РФ негайно звільнити 24 полонених українських моряків і захоплені судна "Бердянськ", "Нікополь" та "Яни Капу". Проте Росія цього так і не зробила.



7 вересня РФ та Україна провели обмін утримуваними, під час якого на Батьківщину повернулися 24 військовополонені моряки. Проте, кораблі країна-агресор не віддала.



Тому українське МЗС направило Росії ноту з вимогою віддати кораблі ВМС ЗСУ. У відповідь росіяни заявили, що зроблять це лише після того, як Україна визнає, що російська агресія у Керченській протоці буцімто була "провокацією української влади".