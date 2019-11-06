13:25
6 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      БЮДЖЕТ 2020 СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Росіяни відроджують ідола замість Вови. Путін присів на стакан
      Вєсті Кремля
      22:39, 5 листопада
      Вєсті.UA: Ляшко звернувся до Зеленського. Тищенко знов у центрі скандалу
      Вєсті.UA
      19:31, 5 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      БЮДЖЕТ 2020 СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК

      Росія зацікавлена повернути Україні захоплені на Азові кораблі, – Полозов

      1609 Читать новость на русском
      Росія зацікавлена повернути захоплені українські кораблі
      Росія зацікавлена повернути захоплені українські кораблі / Вікіпедія

      Росія зацікавлена у поверненні Україні трьох військових кораблів, що були захоплені разом з моряками в листопаді 2018 року біля Керченської протоки.

      Складнощі з поверненням суден пов'язані з їх технічним станом, пояснив адвокат звільнених українських військових моряків Микола Полозов в ефірі "Радіо Свобода".

      Важливо: У Росії назвали ганебні умови повернення захоплених українських кораблів

      Українські кораблі після захоплення не експлуатувалися кілька місяців. Окрім того, катер "Бердянськ" постраждав унаслідок обстрілу росіян. Тому, техніки прикордонної служби не були впевнені у плавучості цих суден і боялися, "що просто не зможуть їх фізично передати".

      Проте, за даними Полозова, принципова домовленість про повернення кораблів Україні була досягнута. Відтак, після ремонту кораблів Росія може віддати їх.

      Наскільки мені відомо, якийсь комплекс ремонтних робіт здійснювався. Тому думаю, що тільки-но буде досягнутий задовільний стан їхньої плавучості, щоб їх можна було передати – їх, швидше за все, передадуть,
      – сказав Полозов.

      Наразі питанням повернення захоплених кораблів з української сторони займається помічник президента Зеленського Андрій Єрмак, з російської – віцепрем’єр Дмитро Козак.

      Що кажуть у Росії про повернення кораблів? Міжнародний трибунал ООН з морського права ще у травні зобов’язав РФ негайно звільнити 24 полонених українських моряків і захоплені судна "Бердянськ", "Нікополь" та "Яни Капу". Проте Росія цього так і не зробила.

      7 вересня РФ та Україна провели обмін утримуваними, під час якого на Батьківщину повернулися 24 військовополонені моряки. Проте, кораблі країна-агресор не віддала.

      Тому українське МЗС направило Росії ноту з вимогою віддати кораблі ВМС ЗСУ. У відповідь росіяни заявили, що зроблять це лише після того, як Україна визнає, що російська агресія у Керченській протоці буцімто була "провокацією української влади".

      blog_ava
      Коли потрібно приймати Аспірин для розрідження крові
      сьогодні
      4912
      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Водний транспорт Україна – Росія Конфлікт в Азовському морі
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Середня зарплата в Україні зростатиме: прогноз до 2022 року
      сьогодні , 13:15 Середня зарплата в Україні зростатиме: прогноз до 2022 року
      Лія Бонавська 592
      Газовый конфликт: какой план Путина и почему Кремль отстает
      сьогодні , 12:00 Газовый конфликт: какой план Путина и почему Кремль отстает
      Сергій Фурса 535
      Технології майбутнього. Як інновації змінюють світ навколо нас
      сьогодні , 10:00 Технології майбутнього. Як інновації змінюють світ навколо нас
      812
      Про Зеленського, суд з Дубінським та вибори в ОРДЛО: відверте інтерв'ю із Супрун
      сьогодні , 09:55 Про Зеленського, суд з Дубінським та вибори в ОРДЛО: відверте інтерв'ю із Супрун
      Юрій Гаврищак 2421
      Фашисти та українці на вулицях Києва: кривава осінь 43-го
      сьогодні , 09:00 Фашисти та українці на вулицях Києва: кривава осінь 43-го
      Євгенія Мазур 2
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук