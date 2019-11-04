У Росії назвали ганебні умови повернення захоплених українських кораблів

Українське МЗС направило Росії чергову ноту з вимогою повернути кораблі ВМС України, захоплені у Керченській протоці. У відповідь росіяни заявили, що зроблять це лише після того, як Україна візьме на себе відповідальність за черговий акт російської агресії, який трапився у листопаді 2018 року.

Член Ради федерації Сергій Цеков заявив, що Росія поверне кораблі, якщо Україна визнає, що російська агресія у Керченській протоці буцімто була "провокацією української влади", повідомляє видання "ТАСС".

До слова: Конфлікт в Азовському морі: Україна вимагає від Росії повернути захоплені кораблі

Наскільки мені відомо, Україна досі публічно не говорила про те, що це була її провокація. Як на мене, саме це і варто було б зробити. Після цього вже можна говорити про майно,

– заявив Цеков.

Він також підкреслив, що кораблі буцімто досі можуть бути важливими для розслідування подій, а також наголосив, що російська влада не має бажання витрачати гроші на зберігання чужих речей.

Що відрізняє Росію від цивілізованих країн?

Росія – атакувала українські кораблі у територіальних водах України, захопила 24 військовополонених моряків та 3 кораблі; моряків відпустила лише після рішення Міжнародного трибуналу та у межах обміну з Україною; кораблі утримує досі.

– атакувала українські кораблі у територіальних водах України, захопила 24 військовополонених моряків та 3 кораблі; моряків відпустила лише після рішення Міжнародного трибуналу та у межах обміну з Україною; кораблі утримує досі. Україна – затримала у власному порту танкер NEYMA, причетний до агресії проти України; моряків допитали та одразу ж відпустили додому (позаяк не причетні до російської агресії); танкер арештований судом у розслідуванні агресії.



Російські кораблі, які брали участь в агресії проти ВМС України у Керченській протоці / інфографіка 24 каналу