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      24 Канал Новини Новини України
      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ

      У Росії назвали ганебні умови повернення захоплених українських кораблів

      19771 Читать новость на русском
      Росіяни хочуть, щоб Україна взяла на себе відповідальність за російську агресію у Керченській протоці
      Росіяни хочуть, щоб Україна взяла на себе відповідальність за російську агресію у Керченській протоці

      Українське МЗС направило Росії чергову ноту з вимогою повернути кораблі ВМС України, захоплені у Керченській протоці. У відповідь росіяни заявили, що зроблять це лише після того, як Україна візьме на себе відповідальність за черговий акт російської агресії, який трапився у листопаді 2018 року.

      Член Ради федерації Сергій Цеков заявив, що Росія поверне кораблі, якщо Україна визнає, що російська агресія у Керченській протоці буцімто була "провокацією української влади", повідомляє видання "ТАСС".

      До слова: Конфлікт в Азовському морі: Україна вимагає від Росії повернути захоплені кораблі

      Наскільки мені відомо, Україна досі публічно не говорила про те, що це була її провокація. Як на мене, саме це і варто було б зробити. Після цього вже можна говорити про майно,
      – заявив Цеков.

      Він також підкреслив, що кораблі буцімто досі можуть бути важливими для розслідування подій, а також наголосив, що російська влада не має бажання витрачати гроші на зберігання чужих речей.

      Що відрізняє Росію від цивілізованих країн?

      • Росія – атакувала українські кораблі у територіальних водах України, захопила 24 військовополонених моряків та 3 кораблі; моряків відпустила лише після рішення Міжнародного трибуналу та у межах обміну з Україною; кораблі утримує досі.
      • Україна – затримала у власному порту танкер NEYMA, причетний до агресії проти України; моряків допитали та одразу ж відпустили додому (позаяк не причетні до російської агресії); танкер арештований судом у розслідуванні агресії.

      агресія Росії у Керченській протоці, кораблі
      Російські кораблі, які брали участь в агресії проти ВМС України у Керченській протоці / інфографіка 24 каналу

      blog_ava
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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Конфлікт в Азовському морі Танкер NEYMA Анексія Криму
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