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      В России назвали позорные условия возвращения захваченных украинских кораблей

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      Россияне хотят, чтобы Украина взяла на себя ответственность за российскую агрессию в Керченском проливе
      Россияне хотят, чтобы Украина взяла на себя ответственность за российскую агрессию в Керченском проливе

      Украинский МИД направил России очередную ноту с требованием вернуть корабли ВМС Украины, захваченные в Керченском проливе. В ответ россияне заявили, что сделают это только после того, как Украина возьмет на себя ответственность за очередной акт российской агрессии, который случился в ноябре 2018 года.

      Член Совета федерации Сергей Цеков заявил, что Россия вернет корабли, если Украина признает, что российская агрессия в Керченском проливе якобы была "провокацией украинской власти", сообщает издание "ТАСС".

      К слову: Конфликт в Азовском море: Украина требует от России вернуть захваченные корабли

      Насколько мне известно, Украина до сих пор публично не говорила о том, что это была ее провокация. Как по мне, именно это и стоило бы сделать. После этого уже можно говорить об имуществе,
      – заявил Цеков.

      Он также подчеркнул, что корабли якобы до сих пор могут быть важными для расследования событий, а также подчеркнул, что российская власть не имеет желания тратить деньги на хранение чужих вещей.

      Что отличает Россию от цивилизованных стран?

      • Россия – атаковала украинские корабли в территориальных водах Украины, захватила 24 военнопленных моряка и 3 корабля; моряков отпустила только после решения Международного трибунала и в рамках обмена с Украиной; корабли удерживает до сих пор.
      • Украина – задержала в собственном порту танкер NEYMA, причастный к агрессии против Украины; моряков допросили и сразу же отпустили домой (поскольку те не причастны к российской агрессии); танкер арестован судом в расследовании агрессии.

      агресія Росії у Керченській протоці, кораблі
      Российские корабли, которые участвовали в агрессии против ВМС Украины в Керченском проливе / инфографика 24 канала

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Конфликт в Азовском море Аннексия Крыма Танкер NEYMA Новости России
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