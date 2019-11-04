В России назвали позорные условия возвращения захваченных украинских кораблей

Украинский МИД направил России очередную ноту с требованием вернуть корабли ВМС Украины, захваченные в Керченском проливе. В ответ россияне заявили, что сделают это только после того, как Украина возьмет на себя ответственность за очередной акт российской агрессии, который случился в ноябре 2018 года.

Член Совета федерации Сергей Цеков заявил, что Россия вернет корабли, если Украина признает, что российская агрессия в Керченском проливе якобы была "провокацией украинской власти", сообщает издание "ТАСС".

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Насколько мне известно, Украина до сих пор публично не говорила о том, что это была ее провокация. Как по мне, именно это и стоило бы сделать. После этого уже можно говорить об имуществе,

– заявил Цеков.

Он также подчеркнул, что корабли якобы до сих пор могут быть важными для расследования событий, а также подчеркнул, что российская власть не имеет желания тратить деньги на хранение чужих вещей.

Что отличает Россию от цивилизованных стран?

Россия – атаковала украинские корабли в территориальных водах Украины, захватила 24 военнопленных моряка и 3 корабля; моряков отпустила только после решения Международного трибунала и в рамках обмена с Украиной; корабли удерживает до сих пор.

– атаковала украинские корабли в территориальных водах Украины, захватила 24 военнопленных моряка и 3 корабля; моряков отпустила только после решения Международного трибунала и в рамках обмена с Украиной; корабли удерживает до сих пор. Украина – задержала в собственном порту танкер NEYMA, причастный к агрессии против Украины; моряков допросили и сразу же отпустили домой (поскольку те не причастны к российской агрессии); танкер арестован судом в расследовании агрессии.



Российские корабли, которые участвовали в агрессии против ВМС Украины в Керченском проливе / инфографика 24 канала