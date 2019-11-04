Конфликт в Азовском море: Украина требует от России вернуть захваченные украинские корабли
Украинский МИД направил России ноту с требованием отдать корабли Военно-морских сил ВСУ, захваченные в Черном море в районе Керченского пролива в конце 2018 года.
Об этом глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил на совместной пресс-конференции с главой МИД Эстонии Урмасом Рейнсалу.
Следует знать: Почему Россия до сих пор не вернула захваченные украинские корабли
МИД Украины требует от России указать конкретные координаты и время возвращения кораблей.
По его словам, когда Украина получит эти корабли, он хотел бы видеть, остались ли на них следы от обстрелов. Министр допустил, что задержка может быть связана с тем, что россияне постепенно ремонтируют корабли чтобы замаскировать дыры от обстрелов.
Что надо знать о возвращении захваченных судов?
Их Россия должна была вернуть еще в мае. Именно тогда Международный трибунал ООН по морскому праву обязал РФ немедленно освободить 24 пленных украинских моряков и захваченные суда "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу". Однако этого так и не произошло.
В июне украинские суда исчезли из акватории стоянки "Генмол" в оккупированной Керчи, где находились последние месяцы.
Не вернула корабли Россия и в рамках обмена, который проходил 7 сентября. Тогда домой вернулись 35 украинцев, в том числе 24 моряка. РФ тоже передали 35 человек.
В Украину вернулись 24 военнопленных моряка / Инфографика 24 канала
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