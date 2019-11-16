Росія відзначилась заявою про повернення захоплених на Азові кораблів

Росія спростувала заяву про повернення Україні трьох захоплених біля Керченкої протоки військових кораблів до проведення саміту "нормандської четвірки", що відбудеться 9 грудня.

У Міністерстві закордонних справ РФ сказали, що передача суден жодним чином не пов'язана з зустріччю лідерів Росії, України, Німеччини та Франції, передає "Интерфакс-Россия".

Важлива думка: Росія зацікавлена повернути Україні захоплені на Азові кораблі, – Полозов

Спочатку зроблена Києву пропозиція весь цей час не втрачала свою актуальність. Вони це можуть зробити (забрати кораблі, – 24 канал) в будь-який момент,

– заявили в МЗС Росії.

При цьому, однією з умов Росії-агресора до України є збереження кораблів, як "речових доказів".

Напередодні росЗМІ повідомили, що РФ поверне Україні захоплені в Керченській протоці військові кораблі "Бердянськ", "Нікополь" та "Яни Капу" до проведення саміту в нормандському форматі. Сторони нібито вже обговорюють дату та місце передачі суден. Проте, країна агресора не збирається повертати особисту зброю українських моряків, рації та частину суднових документів.

Саміт нормандського формату запланований на 9 грудня і пройде у Парижі. Дату зустрічі узгодили президент України Володимир Зеленський, президент РФ Володимир Путін, лідер Франції Еммануель Макрон та канцерка Німеччини Ангела Меркель.

Коли Росія повинна була віддати Україні захоплені судна?

Ще у травні. Саме тоді Міжнародний трибунал ООН з морського права зобов’язав Росію негайно звільнити 24 полонених українських моряків і захоплені судна "Бердянськ", "Нікополь" та "Яни Капу". Проте цього так і не відбулося, а 25 червня стало відомо, що українські судна зникли з акваторії стоянки "Генмол" в окупованій Керчі, де перебували останні місяці.

7 вересня РФ та Україна провели обмін утримуваними, під час якого на Батьківщину повернулися 24 військовополонені моряки. Проте кораблі країна-агресор не віддала.