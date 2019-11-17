Бутусов пояснив, чому повернення захоплених українських кораблів – крок назустріч Росії

Наявність у РФ українських суден було своєрідним важелем тиску на російського президента Володимира Путіна. Якби Україна продовжила юридичну війну і не приймала захоплені катери, Росія була б у складнішому становищі.

Таку думку висловив журналіст Юрій Бутусов на своїй фейсбук сторінці. Він вважає, що після повернення кораблів президент України Володимир Зеленський "розраховуватиме на зустрічні поступки РФ під час зустрічі в "нормандському форматі".

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Перш за все, Зеленський очікує, що Путін нарешті припинить знущатися над сотнями українських заручників і полонених й погодиться на обмін,

– додав Бутусов.

Він наголосив, що Україна дуже багато зробила, аби повернути українських громадян з полону. Бутусов додав, що на зустрічі лідерів нормандської четвірки 9 грудня очікується, що РФ нарешті озвучить терміни проведення великого обміну і узгодження списків всіх заручників в руках російських спецслужб.

Саміт нормандського формату запланований на 9 грудня і пройде у Парижі. Дату зустрічі узгодили президент України Володимир Зеленський, президент РФ Володимир Путін, лідер Франції Еммануель Макрон та канцлерка Німеччини Ангела Меркель.

ЗМІ писали, що українські кораблі, ймовірно, повернуться в Україну в ніч на 17 листопада. Напередодні росЗМІ повідомили, що Росія планує зробити це найближчим часом – до проведення саміту в нормандському форматі (9 грудня).

Захоплення українських кораблів: що треба знати

25 листопада 2018 року у районі Керченської протоки прикордонний корабель Росії протаранив буксир українських військових. Свій крок у Росії аргументували тим, що нібито судна ВМС неправомірно увійшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і прямували до Керченської протоки.

Тоді ж агресор захопив 2 українських кораблі та взяв в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.

Проте у травні Міжнародний трибунал ООН з морського права зобов’язав Росію негайно звільнити полонених моряків і захоплені судна "Бердянськ", "Нікополь" та "Яни Капу". Проте цього так і не відбулося.

7 вересня РФ та Україна провели обмін утримуваними, під час якого на Батьківщину повернулися 24 військовополонені моряки. Проте кораблі країна-агресор не віддала.