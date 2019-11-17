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      Бутусов объяснил, почему возвращение захваченных украинских кораблей – шаг навстречу России

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      Захваченные украинские корабли / rbc.ru

      Наличие в РФ украинских судов было своеобразным рычагом давления на российского президента Владимира Путина. Если бы Украина продолжила юридическую войну и не принимала восторженные катера, Россия была бы в сложном положении.

      Такое мнение высказал журналист Юрий Бутусов на своей фейсбук странице. Он считает, что по возвращении кораблей президент Украины Владимир Зеленский "будет рассчитывать на встречные уступки РФ во время встречи в" нормандском формате".

      Важно: Захваченные украинские корабли еще в Керчи: Бутусов рассказал, что известно на данный момент

      Прежде всего, Зеленский ожидает, что Путин наконец прекратит издеваться над сотнями украинских заложников и пленных и согласится на обмен,
      – добавил Бутусов.

      Он отметил, что Украина очень много сделала, чтобы вернуть украинских граждан из плена. Бутусов добавил, что на встрече лидеров нормандской четверки 9 декабря ожидается, что РФ наконец озвучит сроки проведения большого обмена и согласования списков всех заложников в руках российских спецслужб.

      Саммит нормандского формата запланирован на 9 декабря и пройдет в Париже. Дату встречи согласовали президент Украины Владимир Зеленский, президент РФ Владимир Путин, лидер Франции Эммануэль Макрона и канцлер Германии Ангела Меркель.

      СМИ писали, что украинские корабли, вероятно, вернутся в Украину в ночь на 17 ноября. Накануне росЗМИ сообщили, что Россия планирует сделать это в ближайшее время – до проведения саммита в нормандском формате (9 декабря).

      Захват украинских кораблей: что надо знать

      • 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива пограничный корабль России протаранил буксир украинских военных. Свой шаг в России аргументировали тем, что якобы судна ВМС неправомерно вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и направлялись в Керченский пролив.
      • Тогда же агрессор захватил 2 украинских корабля и взял в плен 24 украинских моряков. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.
      • Однако в мае Международный трибунал ООН по морскому праву обязал Россию немедленно освободить пленных моряков и захваченные судна "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу". Однако этого так и не произошло.

      7 сентября РФ и Украина провели обмен удерживаемыми, во время которого на Родину вернулись 24 военнопленные моряка. Однако корабли страна-агрессор не отдала.

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      Теги: Новости Украины Украинцы в плену РФ Нормандский формат Владимир Зеленский Владимир Путин Конфликт в Азовском море Возвращение захваченных кораблей Новости России Новости политики
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